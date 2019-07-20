Белорусскому комику Усовичу запретили въезд в Украину 4 20.07.2019, 21:01

Иван Усович

Фото: Comedy Club

Усович в 2016 году выступал в Крыму.

Выступавшему в Крыму белорусскому стендап-комику Ивану Усовичу запретили въезд в Украину на три года. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. При этом комик не уточнил причины запрета, передает «Крым.Реалии».

«К большому сожалению, пограничными службами я не был допущен в Украину, так что концерты в Киеве и в Одессе отменяются. Приношу свои извинения. Увидимся через три года», – сказал Усович в видео, опубликованном в Instagram.

19 июля у Ивана Усовича было запланировано выступление в Киеве, однако оно не состоялось. На сайте concert.ua, который продавал билеты на мероприятие, указано, что концерт был отменен.

В Государственной пограничной службе Украины пока не комментировали запрет на въезд белорусскому стендап-комику.

Усович выступал в сентябре 2016 года в Симферополе в баре TorTuga. Видео с ним опубликовано на странице заведения «Вконтакте».

Также один из основателей проекта «Stand up rec» в Симферополе выложил в Instagram фото вместе с Усовичем с геотегом Ялта, Крым.

Иностранные артисты и другие деятели культуры нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска. Некоторым артистам и певцам, приехавшим на гастроли в Крым или высказавшихся в поддержку российской аннексии Крыма, запрещено выступать на материковой Украине.

Украинский МИД обнародовал ранее обращение, в котором предостерег иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в аннексированный Крым.