Lufthansa и British Airways приостановили полеты в Каир 21.07.2019, 9:53

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Решение принято в разгар туристического сезона.

Авиакомпании Lufthansa и British Airways объявили в субботу, 20 июля, что прекращают полеты в Каир. Они объяснили этот шаг заботой о безопасности пассажиров, сообщает dw.com.

Lufthansa прекратила перелеты в Каир из Мюнхена и Франкфурта-на-Майне только на один день - 20 июля, о чем было объявлено в этот же день вечером. "Поскольку безопасность для Lufthansa представляет собой наивысший приоритет, авиакомпания приняла решение прекратить полеты в Каир на то время, пока проходит проверка ситуации", - заявили в крупнейшей авиакомпании Германии.

В Lufthansa не назвали деталей, и действительная причина приостановки рейсов пока остается неясной.

В свою очередь, British Airways отменили все рейс в Каир на ближайшие семь дней. Британский авиаперевозчик также мотивировал свое решение тем, что "безопасность пассажиров и членов экипажа имеет наивысший приоритет", не разглашая подробностей. МИД Великобритании предупредил туристов о повышенной опасности во время перелетов в Египет.

Запрет воздушных перевозок из России в Египет

Авиасообщение с Египтом прерывала и Россия. Рейсы были приостановлены с ноября 2015 года после крушения над Синаем самолета "Когалымавиа". Лайнер следовал из Шарм-аш-Шейха в Санкт-Петербург, погибли все находившиеся на его борту 224 человека. Авиакатастрофа была признана терактом. Авиасообщение между странами было восстановлено в январе 2018 года, когда президент России Владимир Путин разрешил возобновить перелеты в Каир.