Оппозиция в Москве объединилась: сильные кадры с митинга за свободные выборы 4 21.07.2019, 10:58

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Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В акции протеста приняли участие более 22 тысяч человек.

20 июля на проспекте Сахарова в центре Москвы состоялся согласованный митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Митинг стал итоговой и самой крупной акцией после ежедневных — в течение недели — сходов сторонников независимых политиков на Трубной площади в Москве.

Организатором митинга выступила Либертарианская партия России. В мероприятии, прошедшим мирно, приняли участие более 22 тысяч человек. Впервые на одной сцене оказались представители разных политических сил.

«Новая газета» опубликовала фоторепортаж с массовой акции протеста.

Политик Алексей Навальный вышел к сторонникам перед началом митинга. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Собравшиеся на проспекте Сахарова перед началом митинга. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Выступление политика Дмитрия Гудкова. Он был снят с выборов, потому что, по мнению членов избиркома, превысил порог брака в 10%. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Участник митинга с плакатом «Ошибка исторического масштаба». Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Любовь Соболь, которой отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, спускается со сцены митинга. Ей помогает Иван Жданов, которому тоже отказали в регистрации. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Политик Алексей Навальный во время выступления на митинге призвал сторонников не бояться задержаний в борьбе за прекрасную Россию будущего. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Участница митинга. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Представитель Либертарианской партии Михаил Светов. Члены ЛПР организовали этот митинг. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Участникам на входе раздавали свистки. По замыслу организаторов участники митинга должны были освистать власть. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Илья Яшин, которому также отказали в регистрации, во время выступления на митинге. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Участница митинга на проспекте Сахарова. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

По данным «Белого счетчика» в митинге поучаствовали 22 тыс. человек. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

После окончания митинга. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»