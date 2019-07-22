Как правильно собрать вещи в отпуск 3 22.07.2019, 16:11

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Что нужно знать туристу.

Летом из года в год возникает вопрос "а что же положить в чемодан, чтобы не взять лишнего". Ведь, в основном, большинство вещей в течение отдыха не используется, а только занимает место в чемодане. А поэтому нужно подойти к этому вопросу серьезно. Ukranews.com дает несколько советов, как собрать чемодан.

Документы

Прежде всего, нужно взять документы: ваучеры на трансфер, билеты и другие, а также деньги. Не нужно их прятать слишком далеко в чемодан, достаточно будет держать их в ручной клади или специальном органайзере. Зарядное устройство для телефона также должно быть рядом, ведь в случае задержки рейса или потери багажа можно остаться без связи, если телефон выключится.

Аптечка

Обязательно нужно взять аптечку с препаратами первой необходимости, в частности это обезболивающие и жаропонижающие средства, таблетки от кишечных расстройств и тому подобное. Ведь совсем не хочется провести отпуск в номере отеля из-за головной боли или лихорадки.

Косметика

Не нужно везти с собой весь «арсенал» косметики, поскольку большинство бальзамов и шампуней будут в отеле. Достаточно косметики для ежедневного ухода, например тоник или увлажняющий крем и, обязательно, крем для загара с высоким уровнем защиты от ультрафиолета.

Обувь и одежда

Не стоит брать с собой слишком много вещей и обуви, потому что, как правило, большинство из них так и лежат не распакованными в чемодане, а также потому, что в большинстве авикомпаний есть свои ограничения в весе, из-за чего придется оплатить дополнительные средства. Поэтому нужно брать только самые необходимые для отдыха одежду и обувь. Для большего удобства, одежду рекомендуется скручивать в валики, ведь это поможет не только увеличить место в чемодане, но и уменьшит количество складок на вещах. Будет уместным заполнить ярлык на чемодане, поскольку это поможет найти владельца в случае потери багажа.

Суверниры

Покупая сувениры, нужно учесть ли для них место в чемодане. Ведь возвращаясь домой, вещей будет еще больше и это усложнит упаковку вещей вместе с сувенирами. Поэтому нужно позаботиться о месте для подарков заранее.