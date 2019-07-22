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Так выглядит свобода выбора

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  • Юрий Бутусов
  • 22.07.2019, 16:48
  • 1,395
Юрий Бутусов
Фото: Ростислав Гордон/Gordonua.com

В 2014-м украинцы голосовали за идею защиты страны, а в 2019-м голосовали за идею изменений.

Пять лет назад для смены власти потребовалась кровь, сейчас - очередные выборы. Да, так выглядит свобода выбора - не для всех и не во всем логично, хаотично, непредсказуемо.

В 2014-м люди голосовали за идею защиты страны, а в 2019-м голосовали за идею изменений в государстве.

Потому что главная война, которая идет в мире - война за людей, чтобы быть страной, богатой своими жителями.

Народ передал новой власти всю полноту ответственности, доверил все надежды, какие возможны, и никаких оправданий, если что-то не будет получаться сразу, немедленно. Теперь не имеет права власть жаловаться на нехватку полномочий, на плохих олигархов, на вороватых чиновников и нечестных судей. Уникальный шанс.

При этом грабли, набитые в коридорах власти за последние пять лет, никуда не делись, и сейчас работают уже на новых пользователей. О каких граблях стоит вспомнить?

1. Государства нет, его надо пересобирать с нуля. Государство в Украине живет только как мобилизационный проект. Хочешь сохранять власть - становись лидером мобилизации, лидером проектов изменений. Остановка мобилизации означает застой и начало мобилизации против того, кто этот застой создает.

2. Гражданское общество - это не обуза для государства, а главный реактор, питающий государство энергией. Разной энергией, и эту энергию надо учиться использовать, а не пытаться ее отключить, потому что она в чем-то мешает, раздражает или она в чем-то неправильная.

3. Доверие. Каждый случай некомпетентности, коррупции, каждая взятка - это граната без чеки в нашем окопе. Это надо выбрасывать, а не тыкать пальцем друг в друга и говорить - "не я", надеясь, что тебя-то точно не заденет при взрыве. Если страна ведет войну, то лидеры должны брать ответственность на себя.

4. Стратегия. Люди готовы многое терпеть и со многим мириться, если они четко видят свое место в системе координат, если понятны цели. Важнейшей функцией государства во время войны является создание стратегий развития, в которых каждый может привязаться к целям, каждый может занять свое место в строю. Стратегии - это долгосрочное развитие. Строить государство на годичных горизонтах бюджета, которые перекраивают каждый квартал - это хаос, а не движение.

5. Профессионализм. Ничто так не дискредитирует власть, как конфликты внутри системы. Сама власть обнуляла доверие друг к другу изнутри, бесконечными интригами и пиар-войнами, ботофермами и проплаченными митингами. Война на уничтожение друг против друга поделила госаппарат на два окопа, и в этой войне уже было не до выдвижения профессионалов, не до кадровых обновлений. Остались только свои и чужие. Теперь очень многим придется уйти.

6. Война с Россией и безопасность. Заставить людей осознанно жертвовать на войне может только одно - справедливость отношения и четкость приказов. Несправедливость демотивирует. Плохие приказы дезорганизуют. Мы выстояли в 2014-м, это настоящее чудо, но каким будет будущее войны? Нужна стратегия, нужны реформы институтов обороны и безопасности. Армия и спецслужбы не являются саморегулируемыми структурами, здесь люди, выполняющие приказ - и реформировать их надо политическому руководству. Надо сохранять и воспитывать самых ценных людей - тех, кто хочет и умеет уничтожать врага, таких не так много, но они и есть стержень безопасности страны.

7. Экономика. Чтобы привлекать иностранных инвесторов, и сохранять своих инвесторов, карту задач надо строить от их приоритетов. А не от приоритетов каких-то неизвестных исполняющих обязанности жуликов, которые представляются незаменимыми на ключевых должностях.

8. Коммуникации. Коммуникации в государстве создаются не для пиара начальников и рекламы добрых дел, а для того, чтобы орган управления имел качественную обратную связь с обществом. Для этого обратная связь должна приносить результаты и служить средством решения проблем, а не "отмазывания" от проблем. Ботофермы создают в головах интернет-зависимых начальников иллюзию влияния.

Сегодня проходит закалку настоящая политическая элита. Элита, которая работает на свою страну независимо от наличия кресла и должности. Хочу поблагодарить всех тех, кто честно работал во власти последние пять лет и искренне сделал много важных для страны дел. Спасибо за неравнодушие и за опыт - а многие уходят с большим достоинством. Все меняется, и потому что когда-то опыт строить и опыт уходить с достоинством пригодится и вновь избранной власти, которая взяла на себя важную миссию и ответственность за страну. Дай Бог, чтобы получилось, и мы вместе продолжили идти вперед и сделать Украину достойной многих тысяч жертв, отданных за нашу свободу.

Юрий Бутусов, censor.net


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