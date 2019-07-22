Как белорусские спортсмены боролись с Лукашенко 1 22.07.2019, 18:32

Спортсмены если не словом, то делом становились в оппозицию диктатору.

На днях российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин дал коллегам со Sports.ru интервью, которое вызвало серьезный резонанс. Все просто: хоккеист заговорил о президенте РФ Владимире Путине, причем отнюдь не в том ключе, в каком обычно говорят российские спортсмены. Панарин возмущен тем, как долго Путин находится у власти, отмечая при этом, что жизнь в России лучше не стала. Вот полная версия беседы (ее стоит посмотреть, а заодно и подписаться на YouTube-канал «Всему Головин» – там обещают много интересного)

Высказывания хоккеиста звучат резко не только для России, но и для Беларуси, где в спортивной среде не очень принято поминать правителя всуе, а если это и происходит, то далеко не в критическом ключе.

Однако так было не всегда. Раньше бывало и так, что спортсмены если не словом, то делом становились в оппозицию Александру Лукашенко. Для некоторых это заканчивалось плохо, а кто-то, наоборот, находил себе лучшего друга, пишет «Трибуна».

Захаров благодарил Позняка

Сегодня рулевой «Юности» – главный хоккейный друг Лукашенко. Однако на заре независимости все было не так просто. В 1995 году Михаил Захаров, тогда еще игравший, а не тренировавший, негодовал из-за отсутствия внимания власти к успехам сборной. «Сомневаюсь, что Лукашенко знает, что сборная его страны выиграла чемпионат мира. Пусть пока только в группе «С». Ничего – выиграем и в «В». Только поддержите, помогите. Пока же этого не ощущается. Единственный человек, принадлежащий к эшелонам власти, который поздравил нас с победой, – лидер БНФ Зенон Позняк. Я сейчас в нынешней политической жизни сильно не ориентируюсь, но благодарен от себя лично этому человеку за поддержку. Побольше бы нам таких людей...» – говорил Захаров.

Ситуация изменилась через два года. К тому времени Михал Михалыч завершил карьеру игрока и стал тренировать. В 1997-м Лукашенко заглянул на каток в Парке Горького. Захаров от имени «Юности» подарил правителю коньки, которые тут же были опробованы на льду.

В том же году отношения Лукашенко и белхоккея вышли на новый уровень – была создана команда диктатора, а руководителем федерации стал начальник службы безопасности Лукашенко Юрий Бородич.

Гроссмейстер голосовал против Лукашенко

В мае 1997 года главой НОК Беларуси избрали Лукашенко. В голосовании принимали участие 168 членов организации. Среди них нашелся и тот, кто выступил против избрания Лукашенко. Это сделал известный белорусский шахматист, международный гроссмейстер, член Зала славы ФИДЕ Виктор Купрейчик. «Я голосовал не против Лукашенко, а против того, что законы не должны нарушаться. Ведь в Олимпийской хартии сказано, что этот пост не могут занимать люди, которые находятся на официальных государственных должностях. Я аргументировал свою позицию так – мы нарушаем положения хартии. Считал и считаю, что если есть документ, то нужно подчиняться в первую очередь ему. Многие мне затем говорили, что я правильно поступил, по чести. Конь не может ходить как слон, а пешка как королева», – вспоминал потом то майское голосование Купрейчик.

Еще два члена НОК при голосовании воздержались. Ими были олимпийская чемпионка-1964 гимнастка Елена Волчецкая и всадница Ирина Карачева. «Я высказала такое мнение, так как думала, что у нового президента и другой работы выше крыши. И это же нормально, что на голосовании высказываются разные мнения. Когда на профсоюзных собраниях у нас все «за» высказываются, это же неправильно», – практически через 20 лет скажет Волчецкая.

По словам Купрейчика, он никак не пострадал за свою принципиальную позицию. Гроссмейстер и дальше продолжил заниматься шахматами. Перед президентскими выборами-2010 он открыто поддержал своего давнего друга Владимира Некляева. 22 мая 2017-го Купрейчик скончался на 68-м году жизни.

Племянница гроссмейстера – международный мастер и вице-президент ФИДЕ Анастасия Сорокина, сейчас она возглавляет Белорусскую федерацию шахмат.

Олимпийский чемпион объявлял голодовку

Владимир Парфенович – культовая фигура для гребли. Минчанин по-прежнему единственный байдарочник, который завоевал три олимпийских «золота» в рамках одних Игр. Случилось это в Москве-1980.

После окончания спортивной карьеры Парфенович ушел в бизнес. В 2000 году он стал депутатом нижней палаты парламента, где был одним из руководителей депутатской группы «Республика». «На тот момент я был достаточно обеспеченным человеком – и вот занесло в политику. Жена была против. Но я рад, что, будучи депутатом парламента, честно отработал и выиграл три конституционных суда. Хотя только потому, что пошел в политику – все и потерял», – рассказывал олимпийский чемпион.

3 июня 2004 года Парфенович с двумя другими «республиканцами» Валерием Фроловым и Сергеем Скребцом провели импровизированную пресс-конференцию возле Красного костела, после чего объявили о начале голодовки. Трио требовало не допустить изменения избирательного законодательства, инициированные Лукашенко, который намеревался идти на третий президентский срок.

21 июня депутаты объявили о прекращении голодовки. «Оценив ситуацию, которая сложилась на 19-й день голодовки, мы решили ее прекратить. Мы считаем, что мы достигли определенных результатов», – был уверен Фролов.

В октябре 2004-го состоялся третий в истории Беларуси референдум, на котором изменили 81-ю статью Конституции, где регулировалось количество президентских сроков подряд. За конституционную реформу проголосовало практически 88 процентов избирателей при явке в 90 процентов.

Через 12 лет Парфенович в интервью вспомнит о голодовке: «Мы тогда голодали 19 дней. СМИ запретили об этом говорить. Основными там были вопросы Избирательного кодекса. Мы хотели изменить подход к формированию комиссий, отменить досрочное голосование, еще какой-то третий вопрос был, не помню уже. Но никто ничего не изменил. Честно, не хочу о политике вообще больше говорить. Неприятно. Я не считаю, что политика – это грязь, но ее делают грязные люди. А чистую политику – чистые люди».

Сейчас Парфенович не светится в спортивной тусовке вокруг Национального олимпийского комитета, а чемпионский опыт пригодился только в мостовской СДЮШОР.

Яхтсменка переживала за нацсимволы

Однажды Лукашенко досталось от спортсменов и за другой референдум – 1995 года. На нем один из вопросов касался государственной символики, языка и интеграционных процессов с Россией. В 2014-м по всем этим темам высказалась чемпионка мира и Европы в парусном спорте Татьяна Дроздовская.

Экс-первый номер мирового рейтинга в олимпийском классе «Лазер Радиал» в одном из интервью начала с критики россиян. «С россиянами общаться сложно. Хотя мне на днях и сказали, что я наглая, но сама я обычно считаю наглыми именно россиян, убеждаться в этом приходится часто. У меня много друзей-спортсменов в России, о которых я ничего плохого не могу сказать. Но когда много ездишь по миру, массово сталкиваешься с россиянами, которые ведут себя так, будто им кто-то что-то должен. Вот этого я не люблю», – говорила спортсменка.

Далее Дроздовская сказала, что белорусы должны говорить по-белорусски и высказала негодование по поводу государственных символов. Вскользь это касалось и референдума-1995. «Я люблю бело-красно-белый флаг, ведь это наша история. Она была, зачем ее отвергать? Раз большое число людей считает, что у нас исторически должен быть этот флаг, ради Бога дайте им возможность хотя бы почитать его, почему нет? Это же история, ее изменить нельзя, это уже произошло! Тем более, что этот флаг известен в истории значительно дольше, чем красно-зеленый. […] Для меня бело-красно-белый — это флаг независимости. То есть – это свободная страна, независимая страна. Все же красно-зеленый – это флаг советской союзной республики. Я не спорю: мы теперь независимы, да. Но, например, я в душе очень боюсь, как бы нам не оказаться под Россией. Я на самом деле опасаюсь, как бы повторно не возникла ситуация с Советским Союзом. Россия очень большая и настырная, и я опасаюсь, что наша маленькая страна просто не выдержит того напора, которому противостоять чрезвычайно сложно, при наших-то людях. Конечно, я очень хочу, чтобы у нас была независимая, свободная страна. Почему соседи – литовцы, латыши, эстонцы, у которых государства еще меньше, – действительно независимые, говорят на своих родных языках? Я этого тоже очень хочу».

Эти заявления никак не повлияли на карьеру Дроздовской. После нашумевшего интервью яхтсменка съездила еще на одну Олимпиаду и более года возглавляла федерацию парусного спорта.