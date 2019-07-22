Индия отправила межпланетную станцию к Луне 22.07.2019, 18:42

Фото: ISRO

Индия успешно запустила лунную экспедицию «Чандраян-2».

Индия запустила к Луне межпланетную станцию "Чандраян-2", состоящую из посадочной платформы, лунохода и орбитального аппарата. Если посадка, запланированная на начало сентября, пройдёт успешно, Индия станет четвёртой страной, сумевшей посадить космический аппарат на поверхность Луны, передает svoboda.org.

Ракета-носитель GSLV Mk.III стартовала с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе в 14:43 по местному времени (в 12:13 по Минску). Трансляция пуска велась в Youtube-канале Индийской организации космических исследований.

Первоначально запуск планировали провести 15 июля, но его остановили за 56 минут до старта из-за технических проблем. В космос отправлены спутник, который должен будет в течение года находиться на орбите Луны и фотографировать её поверхность, посадочная платформа "Викрам" и луноход "Прагаян".

Изначально Индия рассчитывала, что запустит "Чандраян-2" к Луне в 2013 году вместе с Россией. Но после провала российской миссии "Фобос-Грунт" в 2011 году от партнерства с Москвой решено было отказаться, напоминает издание "Медуза".

В последние годы между космическими державами началась новая лунная гонка. В 2017 году президент США Дональд Трамп подписал "Директиву по космической политике", согласно которой НАСА планирует отправить пилотируемую миссию на Луну не позднее 2023 года и также изучает возможность создания там базы. Не позднее 2030 года отправить человека на Луну планирует Китай, к 2031 году – Россия.

Если на спутник Земли удастся высадить луноход, Индия станет четвертой страной в мире, после СССР, США и Китая, которой это удалось.