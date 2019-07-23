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Южная Корея открыла предупредительный огонь по российскому бомбардировщику

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  • 23.07.2019, 7:44
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Фото: Reuters

Военный самолет РФ дважды вторгся в воздушное пространство страны.

Министерство обороны Южной Кореи сообщило, что во вторник южнокорейские военные самолеты произвели предупредительные выстрелы в связи с действиями российского военного самолета. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов оборонного ведомства Южной Кореи (перевод – РБК).

В нем говорится, что российский бомбардировщик утром во вторник дважды вторгся в воздушное пространство страны над Восточным морем в нарушение международных договоров. В обоих случаях полеты продолжались по три минуты.

Агентство отмечает, что случаи нарушения российскими военными самолетами воздушного пространства Южной Кореи крайне редки, за исключением случаев, когда российский самолет случайно попадал в зону действия южнокорейских ПВО. Последний такой случай произошел 20 июня, сообщает агентство. Тогда два российских военных самолета пробыли в зоне действия ПВО Южной Кореи около получаса.

Комментариев со стороны российского Минобороны пока не последовало.


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