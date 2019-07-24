Венгр Милак побил мировой рекорд Фелпса на дистанции 200 метров баттерфляем 4 24.07.2019, 19:35

Кристоф Милак

Кристоф Милак из Венгрии обновил мировой рекорд на ЧМ-2019.

Кристоф Милак из Венгрии первенствовал на дистанции 200 метров баттерфляем на чемпионате мира в Кореи, побив мировой рекорд, — 1 минута и 50,73 секунд, передает pressball.by.

Предыдущее мировое достижение принадлежало американцу Майклу Фелпсу (1.51,51).

Вторым стал японец Дайя Сето (1.53,86 с), третьим — представитель ЮАР Чэд ле Кло (1.54,15 с).