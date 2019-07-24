закрыть
24 июля 2019, среда, 22:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Венгр Милак побил мировой рекорд Фелпса на дистанции 200 метров баттерфляем

4
  • 24.07.2019, 19:35
Кристоф Милак

Кристоф Милак из Венгрии обновил мировой рекорд на ЧМ-2019.

Кристоф Милак из Венгрии первенствовал на дистанции 200 метров баттерфляем на чемпионате мира в Кореи, побив мировой рекорд, — 1 минута и 50,73 секунд, передает pressball.by.

Предыдущее мировое достижение принадлежало американцу Майклу Фелпсу (1.51,51).

Вторым стал японец Дайя Сето (1.53,86 с), третьим — представитель ЮАР Чэд ле Кло (1.54,15 с).


популярное за неделю

Мнение

Он подписал себе исторический приговор
Он подписал себе исторический приговор Валерий Карбалевич
Вся власть Зеленского
Вся власть Зеленского Виталий Портников
Одержимость
Одержимость Лилия Шевцова
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко Дмитрий Растаев