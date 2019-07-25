закрыть
25 июля 2019, четверг, 21:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В «Волчьих норах» скончался осужденный по «наркотической» статье

2
  • 25.07.2019, 20:02
  • 2,459

Жителю Бреста было 38 лет.

В среду 24 июля примерно в 18:05 в одном из помещений исправительной колонии № 22, или “Волчьих норах”, в Ивацевичах скончался 38-летний осужденный. Об этом Еврорадио сообщил официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области Дмитрий Иванюк:

“Скончался житель Бреста. В 2015 году он был осуждён по части 3 статьи 328 Уголовного кодекса к наказанию в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы. До смерти мужчина страдал сердечно-сосудистым заболеванием и астмой”.

По словам представителя СК, видимых признаков насильственной смерти в ходе осмотра трупа обнаружено не было. По данному факту Ивацевичским районным отделом СК проводится проверка. С целью установления причины смерти мужчины назначена судебная экспертиза.


популярное за неделю

Мнение

Он подписал себе исторический приговор
Он подписал себе исторический приговор Валерий Карбалевич
Вся власть Зеленского
Вся власть Зеленского Виталий Портников
Одержимость
Одержимость Лилия Шевцова
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко Дмитрий Растаев