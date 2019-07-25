В «Волчьих норах» скончался осужденный по «наркотической» статье 2 25.07.2019, 20:02

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Жителю Бреста было 38 лет.

В среду 24 июля примерно в 18:05 в одном из помещений исправительной колонии № 22, или “Волчьих норах”, в Ивацевичах скончался 38-летний осужденный. Об этом Еврорадио сообщил официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области Дмитрий Иванюк:

“Скончался житель Бреста. В 2015 году он был осуждён по части 3 статьи 328 Уголовного кодекса к наказанию в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы. До смерти мужчина страдал сердечно-сосудистым заболеванием и астмой”.

По словам представителя СК, видимых признаков насильственной смерти в ходе осмотра трупа обнаружено не было. По данному факту Ивацевичским районным отделом СК проводится проверка. С целью установления причины смерти мужчины назначена судебная экспертиза.