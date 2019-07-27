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На Аляске утонула гражданка Беларуси 

  • 27.07.2019, 11:01

Погибла 24-летняя супруга активиста Петра Маркелова.

О ЧП первой сообщила местная газета The Fairbanks Daily News-Miner. 24-летние молодожены, названные в статье Veramika Maikamava и Piotr Markielau, пытались переплыть реку Текланика, чтобы добраться до заброшенного автобуса, прославившегося благодаря книге Джона Кракауэра и одноименному фильму "В диких условиях". В автобусе в 1992 году жил и умер прототип главного героя фильма путешественник Кристофер Маккэндлесс.

Как сообщает газета, о гибели супруги муж сообщил местным властям 25 июля.

Возраст Piotr Markielau совпадал с возрастом известного активиста инициативы Legalize Belarus Петра Маркелова. Кроме того, на его странице в Инстаграме размещены снимки с Аляски.

Маркелов подтвердил БелаПАН, что речь идет о нем и его супруге, которую зовут Ника Никонова. "Все наши вещи утонули", — сообщил он. Маркелов еще находится на территории США. В ближайшее время он обещал рассказать подробности случившегося.


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