В Гродно по Неману теперь можно поплавать на ладье эпохи викингов

В Гродно по Неману теперь можно поплавать на ладье эпохи викингов1
- 27.07.2019, 18:24
Гродненский реконструктор создал копию малой боевой ладьи эпохи викингов X века.
Гродненский реконструктор Андрей Блажевич за полтора года на хуторе возле Гродно создал копию малой боевой ладьи эпохи викингов X века, передает БелТА.
Восьмиметровая ладья рассчитана на 9 человек. Для своей ладьи Андрей выбрал название «Инггерт», что в переводе с исландского означает «Богиня хранит».
Гродненский горисполком определил место для швартовки судна недалеко от Нового замка.