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В Гродно по Неману теперь можно поплавать на ладье эпохи викингов

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  • 27.07.2019, 18:24
Фото: БелТА

Гродненский реконструктор создал копию малой боевой ладьи эпохи викингов X века.

Гродненский реконструктор Андрей Блажевич за полтора года на хуторе возле Гродно создал копию малой боевой ладьи эпохи викингов X века, передает БелТА.

Фото: БелТА

Восьмиметровая ладья рассчитана на 9 человек. Для своей ладьи Андрей выбрал название «Инггерт», что в переводе с исландского означает «Богиня хранит».

Фото: БелТА

Гродненский горисполком определил место для швартовки судна недалеко от Нового замка.

Фото: БелТА

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