В Москве прошли акции протеста: главное 5 27.07.2019, 22:01

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Фото: twitter

Задержаны более тысячи человек.

27 июля в центре Москвы проходили массовые протесты с требованием зарегистрировать более десятка оппозиционных и независимых политиков, которых Мосгоризбирком не допустил до выборов в Мосгордуму. Кандидаты собирались провести массовую встречу с избирателями. Но сделать это им не удалось: полиция сначала задержала самих политиков, а потом жестко задерживала всех пришедших на акцию. Уже задержаны (по данным "ОВД-инфо") более тысячи человек.

Сначала протестующие собирались на Тверской улице, но оттуда их вытеснили силовики. В районе шести часов вечера люди вышли на Садовое кольцо:

А затем переместились на Трубную площадь. Там избиения были особенно жесткими.

Телеканал "Настоящее Время" вел прямую трансляцию с акции:

Жесткие столкновения также прошли в Столешниковом переулке.

Когда силовикам удалось вытеснить протестующих с Тверской, люди временно переместились в район Арбата и Театрального проезда. Там тоже их задерживали.

При разгоне протестующих полиция применила дубинки, корреспонденты Настоящего Времени показали, как силовики до крови разбили голову муниципальному депутату района Хамовники Александре Парушиной. Позже ее увезли на "скорой".

Есть и другие раненые:

ОМОНовец разбил голову девушке. Говорит, предлагал ей вызвать скорую, но она отказалась, передает наш журналист Даша Зеленая.



Фото: @lisakirpanova / @novaya_gazeta pic.twitter.com/qy2SDWtbfU — Новая Газета (@novaya_gazeta) July 27, 2019

"ОВД-инфо" сообщает также, что одному из задержанных, Константину Коновалову, сильно повредили ногу: его увезли на "скорой в больницу". Денис Малыгин сообщил, что его били дубинкой по голове, а оператору Ильи Варламова Алексею Солоухину разбили нос.

Мужика избили дубинками и порвали рубашку. Но в автозак не утащили pic.twitter.com/qrz9KPdG83 — Алексей Абанин (@aban_in) July 27, 2019

Полиция готовилась к акции с раннего утра. По сообщению корреспондентов Настоящего Времени, памятник Юрию Долгорукому около мэрии с утра был огорожен строительными ограждениями, а вся Тверская улица была заставлена автозаками. К 12.30 вход на Тверскую улицу был полностью перекрыт, людей задерживали даже в подземных переходах. Полиция старалась "разбить" группы людей и вытесняла протестующих с Тверской в соседние переулки. Там столкновения с полицией были особенно опасны, потому что собравшихся толкали прямо на припаркованные автомобили и ограждения.

Как подчеркивают корреспонденты, на глазах у которых происходили задержания, у людей не было в руках никаких плакатов, их задерживали просто за присутствие на улице. Полицейские в мегафон приказывали людям на Тверской разойтись, а у присутствующих на улице массово проверяли документы, сумки и рюкзаки.

Сначала акция проходила мирно, но когда начались задержания, люди начали скандировать "Пропускай!" и "Допускай!", а также "Россия без Путина!", "Долой власть чекистов!", "Москва без Собянина!" и "Кого вы бьете?!" Несколько СМИ услышали инструкции, переданные полицейским по рации: задерживать всех, кроме журналистов.

В районе четырех часов по Москве полиция ворвалась в студию канала Navalny.Live, который вел трансляцию протестов в Москве, и прервала эфир.

Видео, как полиция врывалась в студию @navalnylive, откуда велась прямая трансляция акции на Тверской. pic.twitter.com/4Wbh0sP8cK — Ilya Pahomov (@ilyapahomov) July 27, 2019

Ведущий эфира Владимир Милов был задержан:

Задержан, в ОВД Даниловский — Vladimir Milov (@v_milov) July 27, 2019

На подъезде к Тверской задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь. Ее отвезли в Хамовнический районный суд, адвоката к ней не пускают.

Сижу в полицейской машине, куда меня силой доволокли непредставившиеся сотрудники полиции. У Хамовнического районного суда. Причину задержания не объясняют. Адвоката в машину не пускают. Что будет дальше и почему сразу в суд — непонятно. pic.twitter.com/n0HsqyaIEj — Соболь Любовь (@SobolLubov) July 27, 2019

Также был задержан муниципальный депутат Константин Янкаускас.

Два часа удалось продержаться на Тверской в окружении лучших людей этого города. Сейчас задержан, везут в ОВД Южное Бутово. Приходите на Тверскую 13 вместо меня! — Константин Янкаускас (@jankauskas_k) July 27, 2019

Присутствующие на Тверской сообщают, что в центре Москвы 27 июля были перебои со связью:

Связи уже почти нет, глушат. Только что задержали случайного прохожего. Парень просто гулял pic.twitter.com/QbRfaQposG — Денис Стяжкин (@styazshkin) July 27, 2019

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К выборам не допустили Дмитрия Гудкова, Любовь Соболь, Илью Яшина, Константина Янкаускаса, Ивана Жданова, Юлию Галямину, Елену Русакову и других кандидатов. За несколько часов до акции, в ночь с 26 на 27 июля, Следственный комитет и полиция провели обыски в штабах и на квартирах у наиболее активных незарегистрированных кандидатов. По их итогам был задержан Илья Яшин, которого вывезли из центра Москвы в подмосковный Троицк, а также Иван Жданов, Юлия Галямина и Дмитрий Гудков.

Константину Янкаускасу единственному удалось добраться до Тверской и выступить.

Мосгоризбирком отказал всем перечисленным политикам в регистрации, сославшись на графологическую экспертизу подписей, которая якобы признала многие сданные кандидатами подписи фальшивыми. А также посчитав, что многие данные избирателей были неверно указаны.

Сами кандидаты считают, что экспертиза была некомпетентной и фальсифицированной, а сданные ими подписи называют подлинными.

После отказа в регистрации политики провели несколько акций протеста, а Любовь Соболь объявила голодовку, которую держит уже две недели.