Во время разгона митинга в Москве протестующих укрыл храм 6 28.07.2019, 10:00

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Фото: Юлия Живодерова

Священнослужители Храма Космы и Дамиана пустили людей в храм и помолились о мире.

С двух часов дня 27 июля в центре Москвы проходила массовая акция протеста, участники которой требовали допуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Вышедших на улицы жестко задерживали сотрудники полиции и Росгвардии: они заблокировали доступ к мэрии, у здания которой хотели собраться протестующие.

После того как Тверская улица была взята силовиками под контроль, участники акции разошлись по центру Москвы — кто-то отправился на Трубную и Чистые пруды, кто-то на Старый и Новый Арбат. Численность собравшихся оценить трудно, но это тысячи человек.

В процессе вытеснения митингующих силовиками с Тверской часть из них оказалась в Столешниковом переулке рядом с памятником Юрию Долгорукому. Кто-то укрылся в расположенном здесь же Храме Космы и Дамиана в Шубине. Местные священнослужители пустили людей в храм и помолились вместе с протестующими о мире. «Медуза» записала монолог одного из священников — иеромонаха Иоанна.

Иеромонах Иоанн — в миру Джованни Гуайта, клирик храма Космы и Дамиана в Шубине. Итальянский и российский историк, исследователь Восточного христианства, автор книг об армянской истории. А также духовных работ на русском языке и переводов русской духовной литературы.

«Наш храм сегодня оказался в центре политического противостояния по простой причине. Манифестация должна была быть на Тверской, а Столешников, где мы находимся — самый близкий пешеходный переулок. Так сложилось просто географически.

Храм сегодня был открыт как обычно. Он всегда открыт, и мы всегда всех пускаем. Пускать всех — наша обязанность. На то мы и храм. Поэтому сегодня мы не сделали ничего особенного и специального.

Когда в переулке появился ОМОН, к нам стихийно пришло довольно большое количество людей — наверно, больше сотни. В основном молодежь. Не уверен, но полагаю, что многие из них хотели найти у нас убежище. Кто-то пришел к нам, потому что ему просто было страшно. Кто-то боялся, что его задержат.

Люди проходили и через ворота, а кто-то, наверное, и перепрыгнул через церковный забор. Но для нас все это не так важно. Человек приходит в храм и всегда имеет право на то, чтобы его приняли с любовью. Независимо от его политических взглядов.

Какое-то время люди просто находились в храме, а потом мы предложили всем вместе помолиться о мире. Такую молитву выбрали именно из-за происходящего на улицах. Отслужили молебен о мире, об умягчении злых сердец. Должен сказать, люди помолились с большим удовольствием и интересом.

Потом, когда у них появилась возможность [выйти из храма], люди начали расходиться и выходить на Столешников. Сейчас в храме уже намного меньше народу. Кажется, на улице все более-менее успокаивается.

Как мне кажется, священнослужитель должен в любой ситуации всегда и всех принимать. Я поговорил с молодежью, которая осталась на молебен. Мне кажется, очень хорошо, что есть такая активная молодежь. На мой взгляд хорошо, когда человек знает, чего хочет, и готов отстаивать важные для себя вещи», - рассказал священнослужитель.