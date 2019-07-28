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«Не вмешивайтесь»: МИД РФ нахамил посольству Германии

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  • 28.07.2019, 19:40
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Посольство Германии выразило беспокойство по поводу задержаний в Москве.

Министерство иностранных дел России по-хамски прокомментировало твит посольства Германии о задержаниях на вчерашней акции протеста в Москве, пишет liga.net.

Посольство написало: "За несколько недель до региональных выборов в России власти не допустили к ним многих оппозиционеров. Последовали обыски и задержания известных политиков. Все это нас крайне беспокоит. Российским гражданам должно быть позволено выбирать честно и свободно".

Первым комментарием был ответ с официального аккаунта российского МИДа: "Вам точно не о чем больше беспокоиться? Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств".

Ранее пресс-секретарь внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич отметила, что задержания более тысячи участников акции протеста в Москве нарушают права на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний. ЕС призвал власти России к соблюдению международных обязательств при проведении местных выборов, которые состоятся в сентябре.

27 июля в Москве задержали 1074 человека. Силовики избивали демонстрантов.

Участники акции выступали за свободные выборы в Мосгордуму. Всего собралось около 4000 человек.


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