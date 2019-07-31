Глава провластного Комитета солдатских матерей: Если парень без конечностей — вопросов нет, если иначе — надо служить 31.07.2019, 16:15

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Галина Чигринова

Галина Чигринова попала в скандал.

Галина Чигринова уже более 20 лет возглавляет Комитет солдатских матерей. Когда-то в армии погиб ее сын.

Матери погибших солдат еще в 1990-х объединились, чтобы получить от государства дополнительную социальную поддержку. Организация вскоре нашла общий язык с Министерством обороны.

Неудивительно, что Галина Чигринова решительно поддержала изменения в законодательстве о призыве. В эфире государственного телевидения она заявила, что служить обязаны все. Nn.by уточнила у главы Комитета солдатских матерей ее позицию.

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Одни ребята служат, а другие — нет. Почему так? Непонятно. Я говорила не только от своего имени, но от имени всех ребят, которые служат.

Когда мы выезжаем в воинские части, то спрашиваем, кто служит по желанию. И рук нет.

По долгу, по необходимости они служат. И они задают вопросы: почему мы служим, а другие — нет. Почему? И что им ответить?

Это же действительно нехорошо. Одного призвали, а другой умудрился не служить. Получается социальная несправедливость.

Вуз один окончит, потом еще один… Вот ему и 27, так он и избегает службы. Ребята считают, что это несправедливо. Так оно и есть.

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Конечно, колясочник не должен служить, это ясно. А все парни, которые могут, пусть служат полтора года. Никакой трагедии не было бы. Я не вижу трагедии и в том, что раньше было несколько отсрочек по учебе, а теперь только одна. Ну если такая необходимость в стране, если не хватает парней для службы, то надо искать, каким образом укомплектовать. Армия же должна быть боеспособной и уметь защитить население. Конечно, и Лукашенко, и министр обороны заинтересованы, чтобы армия была боеспособной.

И нашли очень безболезненную, очень мягкую меру. Все, что делает Лукашенко, он делает правильно.

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Отслужит — и поступит он в магистратуру, если это цель его жизни. А, может, и передумает за это время.

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Человек, который думает о независимости, должен понимать, что этот суверенитет как-то надо обеспечивать. Очень правильная эта мера.

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В 1990-е у нас было по тысячу обращений в год, теперь, может, двести. И если жаловались на дедовщину, то теперь на состояние здоровья, почему больных призывают.

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Если человек без конечностей и тяжело болен, то речи нет. А если легкое заболевание — то должны быть условия для их службы.

Или они там сапожниками будут, или в больнице помогать. Много разной работы. Призывать — всех, только надо разнообразить форму службы, чтобы им было интересно служить.

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Когда-то наш Комитет солдатских матерей выступал за контрактную армию, но оказалось, что контрактная армия не обеспечивает оброноспособность государства.

Я читала в газете пару лет назад, что Швеция заявила НАТО, что контрактная армия не может быть гарантом безопасности. И многие государства переходят на смешанные армии, а мы пришли к этому раньше. Призыв, конечно, должен быть.

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Если ты патриот, то отслужи ты эти полтора года. Парень, который прошел армию, получил образование в нашей стране, — это и есть патриот. А не тот, который старается за границу уехать.

Я считаю, что основное он должен получить дома, а если он хочет в Кембридж, пожалуйста, потом. Мы говорим о патриотизме, а не можем самое простое — свою армию обеспечить кадрами!

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Нужно увеличить денежное довольствие солдатам, я говорила об этом еще в 1990-х. Чтобы не мама собирала ему деньги, а чтобы он сам купил себе одежду, а может, даже начал откладывать на квартиру. Говорила, чтобы был льготный прием в учебные заведения после армии. Видите, двадцать лет прошло, и эти меры внедряются в жизнь. И денежное содержание повысили немного, и госслужащие должны пройти армию.

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Я теперь вижу, что многодетные матери не спасут демографическую ситуацию в стране, никак мы не наскребем эти 10 миллионов населения. И нам всегда будет тяжело находить резервы для обеспечения боеспособности армии, но надо искать.

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Для меня пример — это Израиль, какой мудрый народ! Их расселили по всему миру, языка у них не осталось, а они всё восстановили. И каждый там начинает с себя. И они создали армию, которая считается самой сильной в мире.

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Конечно, женщинам в армии служить не надо. Нам это несвойственно, никогда славянки не стояли на поле боя, они оплакивали своих мужей погибших. Плач Ярославны той же… — но они не воевали.

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Случай с Коржичем — это трагедия, боль. Я сильно переживала, ездила в Печи. Но все мы допустили ошибку. О таких случаях не нужно так уж много и так интенсивно говорить. Я сама пережила это [у Галины Чигриновой еще в советское время в армии погиб сын. — прим.], это ведь личный момент, хочется какого-то уединения, вспомнить всё, проанализировать. И этот шум меня бы лично раздражал.

Поэтому я считаю, что мы сослужили недобрую службу матери парня. Ей же еще тяжелее было оттого, что этот шум подняли.

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Проблем в армии много, никто не спорит, но я вижу, как они переживают за жизнь каждого военнослужащего. За каждого им приходится отвечать.

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У меня погиб сын в армии, но я не могу сказать, что армии не должно быть. Должно, чтобы нам всем было спокойно. Мой муж отслужил после института в Печах, и старший сын служил.

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К сожалению, есть такие, кто не хочет служить. Есть и такие, кто, живя в Беларуси, смотрят на Запад. Всякие есть.

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Мы в Комитете солдатских матерей считаем, что армию нужно укреплять, чтобы наша армия была лучше, чтобы солдатам было безопасно, комфортно, тепло, чтобы кормили хорошо, чтобы одежда была сменная, чтобы лекарства были, чтобы библиотека обновлялась.

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Я помню армию нашу в 90-е и сейчас. Так это же они волшебники! Им нужно просто поклониться. Сейчас душа радуется. Туалеты чистенькие, что ой-ёй-ёй, уютно, красиво, оформлено все художниками. И серьезных жалоб стало значительно меньше.