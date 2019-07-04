Минобороны: Салют на 3 июля – это «новое изделие», но «применялось раньше» 4.07.2019, 9:23

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Одна из версий ведомства по поводу трагедии противоречит другой.

Сообщение Министерства обороны после происшествия 3 июля в Минске, в котором погибла женщина и ранены несколько человек, противоречит озвученному перед парадом, сообщает «Радыё Свабода».

Как сообщило Минобороны в Telegram ночью после происшествия с фейерверком, «установлено, что заряды этой партии уже применялись для салютов».

Но за день до парада на сайте государственного агентства Minsknews командир патрульной роты комендантского батальона Алексей Круглик утверждал: «На этот раз мы применим новые фейерверочные изделия, которые раньше не показывали».

Эти два сообщения могут не противоречить друг другу, если заряды такого типа использовались на салютах в других странах или другими белорусскими ведомствами. Но во втором сообщении таких уточнений нет.

Ни Минобороны, ни Следственный комитет не озвучивали деталей того, как произошло происшествие (упоминалось только, что люди пострадали во время салюта), а также не описывали предыдущие версии происшествия. Министерство внутренних дел и Министерство чрезвычайных ситуаций ничего не сообщили о происшедшем на утро 4 июля.