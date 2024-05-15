Посещение лесов ограничили практически на всей территории Беларуси 15.05.2024, 11:55

Свободно ходить в леса можно лишь в 18 из 118 районов страны.

Посещение лесов ограничили практически на всей территории Беларуси. Свободно посещать леса можно лишь в 18 из 118 районов Беларуси, свидетельствует интерактивная карта на сайте Министерства лесного хозяйства.

Это Бешенковичский, Браславский, Витебский, Дубровенский, Лиозненский, Миорский, Оршанский, Толочинский, Ушачский, Шумилинский районы Витебской области, а также Горецкий, Дрибинский, Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, Мстиславский и Хотимский районы Могилевской области.

Запрещено ходить в леса в 14 районах страны: в Брестской области — в Кобринском, Жабинковском, Брестском, Пружанском, Ивановском, Каменецком, Малоритском и Пинском; в Гродненской — в Вороновском, Дятловском, Лидском, Щучинском и Мостовском; в Минской — в Столбцовском.

В остальных районах действует ограничение на посещение лесов.

При ограничении (желтый уровень пожарной опасности) леса можно посещать, но не на автотранспорте и без разведения костров. При запрете (красный уровень) в лес ходить нельзя.

Введение ограничений и запретов — ответственность райисполкомов. В каждом районе применяются свои меры ограничительного характера (время посещения, въезд на транспорте, отдельные участки лесного фонда).

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