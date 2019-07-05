Экс-замглавы Минска Доморацкого приговорили к 12 годам 16 5.07.2019, 11:59

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Андрей Доморацкий

Приговор вынесли за взятку в $3,5 тысячи.

Сегодня в суде Центрального района Минска огласили приговор по делу бывшего заместителя главы Минска Андрея Доморацкого, пишет tut.by. Сам фигурант вину во время процесса не признавал: «Можете меня хоть расстрелять, я не брал взятки». В прениях сторон его защитник Дмитрий Горячко заявил, что «в шоке от обвинения и меры наказания, которую попросил представитель гособвинения».

Больше двух месяцев суд Центрального района Минска рассматривал уголовное дело в отношении экс-чиновника Андрея Доморацкого. Ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 (Получение взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями), ч. 1 ст. 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Уже во время процесса прокурор заявил, что отказывается от части обвинения — и исключил ущерб городу на 3 миллиона рублей. Гособвинитель запросил для обвиняемого 13 лет колонии.

Сегодня суд Центрального района Минска огласил приговор. Бывшего заместителя главы Минска Андрея Доморацкого признали виновным и приговорили к 12 годам колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества — будут конфискованы iPhone, морозильная камера, посудомоечная машина, микроволновая печь, деньги. От ареста судья Татьяна Оковитая освободила машину Kia, игру Playstation с двумя джойстиками. Также обвиняемый должен выплатить штраф в 3 тысячи рублей. Суд постановил гражданский иск прокурора удовлетворить в размере 5122 рублей

Напомним, Андрея Доморацкого обвиняли по трем коррупционным преступлениям. По версии следствия, он получил взятку в 2,5 тысячи долларов за помощь в благоприятном решении вопроса по размещению летнего кафе Golden coffee на улице Кирова в Минске. Доморацкого не задерживали с поличным, показания против него дал бизнесмен Василий Садовский, но во время допроса в суде отказался от своих слов. Он рассказал, что признательные показания написал под диктовку следователя, потому что хотел поскорее вернуться из СИЗО КГБ домой.

Еще один эпизод обвинения — Андрей Доморацкий незаконно получил премию в одну тысячу долларов за искусственно завышенные показатели работы ГУПРа. Премию, кстати, согласовал бывший мэр Минска Андрей Шорец. Доморацкий вернул премию за два месяца до его задержания, как только увидел, что не сходятся показатели. Бухгалтер приняла деньги, это документально подтверждено.

— Если мы по надуманным обвинениям будем осуждать руководителей, никого не останется, их и так уже не хватает, — говорил ранее в суде адвокат Дмитрий Горячко, который представляет интересы Доморацкого. — Мы подрываем веру людей в кадровую политику главы государства. Почему Доморацкому не были предъявлены обвинения еще в 2015 году, если ОАЦ уже тогда прослушивал телефон Володько, имел на руках все материалы? Понятно почему. Если бы такие доказательства предъявили Лукашенко, он бы никогда не дал согласие на задержание (в 2015-м Доморацкий еще занимал должность замглавы Минска, на его задержание, по закону, потребовалось бы разрешение Лукашенко, так как чиновник входил в кадровый реестр главы государства. — Прим.).

В своем последнем слове Андрей Доморацкий просил вынести справедливый и честный приговор:

— За 20 лет моей работы со мной такое впервые. Несмотря на то, что происходило во время предварительного следствия, я верил, что в нашей стране торжествует законность и право. Я не совершал преступлений.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.