закрыть
5 июля 2019, пятница, 18:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Четырехкратный чемпион Беларуси в составе «Немана» продолжит карьеру в Румынии

1
  • 5.07.2019, 16:59
Максим Саманьков
Фото: belarushockey.com

Хоккеист Максим Саманьков стал игроком «Чиксереды».

Белорусский голкипер Максим Саманьков (1989) впервые в карьере подался на легионерские хлеба. 29-летний вратарь достиг договоренности о контракте с румынской "Чиксередой" из города Меркуря-Чук, которая выступает в открытом чемпионате Венгрии (Erste Liga), пишет pressball.by.

На протяжении последних семи лет воспитанник новополоцкого хоккея выступал за "Неман", в составе которого стал четырехкратным чемпионом Беларуси, а также обладателем Континентального кубка.

Также в активе Саманькова значится два товарищеских матча в состава национальной сборной Беларуси.

К "Чиксереде" голкипер присоединится 15 августа.


популярное за неделю

Мнение

Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев