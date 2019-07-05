Четырехкратный чемпион Беларуси в составе «Немана» продолжит карьеру в Румынии 1 5.07.2019, 16:59

Максим Саманьков

Фото: belarushockey.com

Хоккеист Максим Саманьков стал игроком «Чиксереды».

Белорусский голкипер Максим Саманьков (1989) впервые в карьере подался на легионерские хлеба. 29-летний вратарь достиг договоренности о контракте с румынской "Чиксередой" из города Меркуря-Чук, которая выступает в открытом чемпионате Венгрии (Erste Liga), пишет pressball.by.

На протяжении последних семи лет воспитанник новополоцкого хоккея выступал за "Неман", в составе которого стал четырехкратным чемпионом Беларуси, а также обладателем Континентального кубка.

Также в активе Саманькова значится два товарищеских матча в состава национальной сборной Беларуси.

К "Чиксереде" голкипер присоединится 15 августа.