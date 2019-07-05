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ГАИ предлагает разделить опьянение водителей по степеням

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  • 5.07.2019, 19:42
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Нарушителей предлагают наказывать по-разному.

Госавтоинспекция предлагает ввести разделение степеней опьянения водителей в Беларуси. Это позволит по-разному наказывать нарушителей ПДД, считает начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк, сообщает "Еврорадио".

В эфире ОНТ он пояснил: с 0,3 промилле алкоголя в крови можно наказывать штрафом в 100 базовых величин (одна БВ — 25,5 рублей) и лишением прав на три года. Следующая градация алкогольного опьянения — 0,8 промилле. После 0,8 в ГАИ предлагают наказание в виде 200 базовых и лишение права управления сроком на 5 лет.

По словам Дмитрия Корзюка, пишет БелТА, правки в законодательство уже согласованы со всеми заинтересованными. Их поддержали.

В настоящее время ч.1 ст.18.16 КоАП за нетрезвое вождение или отказ от прохождения освидетельствования предусмотрен штраф от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. В случае, когда водитель попадается пьяным во второй раз в течение года, это влечет конфискацию машины, а также уголовную ответственность.


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