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Карина Таранда стала 2-й на этапе Бриллиантовой лиги, повторив рекорд Беларуси

  • 6.07.2019, 12:10

Белорусская прыгунья в высоту установила новый молодежный рекорд.

Белорусская прыгунья в высоту Карина Таранда установила новый молодежный рекорд (U-23) Беларуси на этапе Бриллиантовой лиги в швейцарской Лозанне, pressball.by.

Преодолев планку на высоте 2,00 метра, она заняла 2-е место.

Выиграла титулованная россиянка Мария Ласицкене — 2,02, третьей была болгарка Мирела Демирева (1,97).

Таранда побила свой же рекорд (1,98), установленный 20 июня этого года.

Отметим, что Таранда повторила рекорд Беларуси среди женщин (2,00), который был установлен в 1993 году Татьяной Шевчик.


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