Глава британской делегации в ПАСЕ присоединился демаршу из-за возвращения РФ 2 8.07.2019, 9:25

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Ранее о таком решении заявили семь национальных делегаций.

Глава британской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Роджер Гейл присоединился к странам, заявившим о демарше из-за решения о возвращении россиян в Ассамблею.

Об этом сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

«К совместному заявлению по результатам демарша в ПАСЕ делегатов семи стран, кроме представителей Швеции, присоединился глава делегации Великобритании», — написал Арьев.

Напомним, что 26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушение Москвой принципов Совета Европы.

Из-за этого семь национальных делегаций из Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии объявили демарш.

Делегация Украины уже приостановила свою работу в летней сессии ПАСЕ и отозвала своего постпреда при Совете Европы.

Комитет по иностранным делам рекомендовал Верховной Раде приостановить участие постоянной делегации в работе ПАСЕ до получения выводов Венецианской комиссии.