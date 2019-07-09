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Ученые нашли библейский город времен царя Давида

  • 9.07.2019, 14:09
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Открытие совершили израильские археологи.

Израильские археологи предполагают, что им удалось найти упоминающийся в библейских текстах филистимлянский город Секелаг, где Давид скрывался от преследований царя Саула, сообщает ria.ru.

Во время раскопок на юге страны исследователи из Еврейского университета Иерусалима, университета Маккуори из Сиднея и Управления древностей Израиля обнаружили руины поселения филистимлян, а поверх них — более поздние постройки и артефакты времен правления Давида со следами опустошения.

"В поисках Секелага были отработаны 12 различных версий. <...> Но ни в одном из этих мест не было признаков сменяющих друг друга филистимлянского поселения и поселения эры царя Давида. Они нашлись только при раскопках в Хирбет ар-Раи", — говорится в пресс-релизе.

В филистимлянском слое, датируемом XII-XI веками до нашей эры, ученые обнаружили остатки массивных каменных строений, орудия труда, сосуды и масляные лампы, в которых опознали спрятанные под половицами подношения божествам.

"Над остатками филистимлянского города обнаружилось сельскохозяйственное поселение времен царя Давида — начала X века до нашей эры. Его историю оборвал сильный пожар, уничтоживший постройки. В различных помещениях были найдены около сотни целых керамических сосудов", — описывают ученые свои находки.

Секелаг не раз упоминается в ветхозаветных текстах. Царь Гефский Анхус позволил жить в городке Давиду, когда тот спасался от царя Саула. Отсюда же Давид отправился в Хеврон, где сам был помазан на царство. Кроме того, в Библии описывается набег на Секелаг амаликетян, которые предали его огню и взяли в плен жителей.


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