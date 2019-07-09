Фотофакт: Как Лукашенко «поднял село»7
- 9.07.2019, 19:11
- 2,517
Разносы чиновников за коров - лишь показуха.
Страшными кадрами умерших от голода коров поделился житель Жлобинского района деревни Доброгоща, сообщает Telegram-канал NEXTA.
На одном из крупных сельскохозяйственных унитарных предприятий Жлобинского района очевидец запечатлел трупы умерших коров. По его словам, рабочие предприятия каждый день находятся в состоянии алкогольного опьянения. Корма для животных воруют и продают, а на вырученные деньги покупают спиртное. Рабочие настолько равнодушны к происходящей ситуации, что даже трупы умерших животных не убирают.