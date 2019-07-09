Фотофакт: Как Лукашенко «поднял село» 7 9.07.2019, 19:11

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Разносы чиновников за коров - лишь показуха.

Страшными кадрами умерших от голода коров поделился житель Жлобинского района деревни Доброгоща, сообщает Telegram-канал NEXTA.

На одном из крупных сельскохозяйственных унитарных предприятий Жлобинского района очевидец запечатлел трупы умерших коров. По его словам, рабочие предприятия каждый день находятся в состоянии алкогольного опьянения. Корма для животных воруют и продают, а на вырученные деньги покупают спиртное. Рабочие настолько равнодушны к происходящей ситуации, что даже трупы умерших животных не убирают.