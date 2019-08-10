«Закон об отсрочках» официально вступил в силу 10.08.2019, 13:19

Скандальный закон вызвал протесты молодежи.

Резонансный закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» официально вступил в свою силу.

Среди нововведений, которые теперь касаются молодых людей, отсрочку от призыва для получения образования теперь можно получить только один раз. Это и вызвало наибольшие споры среди белорусов. Раньше отсрочку от службы в армии давали каждый раз, когда молодой человек продолжал учебу – на время колледжа, университета, магистратуры, аспирантуры. Теперь такой возможности нет. Прежде чем поступить в магистратуру после вуза, нужно «разобраться» с военкоматом: если молодого человека признают годным к службе, то перед продолжением учебы придется отслужить в армии, пишет aif.by.

В то же время тех, кто после учебы пойдет в армию по контракту, освободят от распределения (без возврата средств за образование). Еще одно из нововведений – закон ограничивает принятие на государственную службу, службу в органах системы нацбезопасности граждан, которые «откосили» от армии.

Также ужесточили правила выезда призывников за границу для тех, кто вовремя не приходит в военкомат на мероприятия по призыву. Если раньше уклонистами считались те, кто получил повестку в руки и без уважительной причины не явился в назначенное время в военкомат, то теперь ограничить выезд могут и тем, кто повестки не получал. Другими словами, те, кто не уведомил военкомат о смене жительства, могут не попасть за границу. Решение об ограничении выезда за границу принимает военный комиссар. Оно временное – пока призывник не явится в военкомат. Его также можно обжаловать в суде.

Ранее белорусские власти заявляли, что закон принят в целях поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных Сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе. Кроме того, существуют демографические проблемы: за последние годы существенно уменьшилось количество молодых людей призывного возраста.