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«Я сбросила 24 килограмма, а муж - 20»

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  • 10.08.2019, 21:32
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«Я сбросила 24 килограмма, а муж - 20»

Как семья из Минска пересмотрела питание и подсела на ЗОЖ.

Татьяна Крапиневич — мама четверых детей. «Но люди говорят, что выгляжу как подросток», — смущаясь, рассказывает минчанка, которой недавно исполнилось 38. При росте 170 сантиметров минчанка весит 58 килограмм. Tut.by поговорил с Татьяной о принципах питания, отказе от сладкого, совместных занятиях с мужем кроссфитом и йогой и желании вдохновлять других женщин.

«Отказалась от сладкого и за девять месяцев сбросила 20 кг»

Фото из личного архива Татьяны Крапиневич

Серьезно заняться своей фигурой и пересмотреть рацион питания Татьяна Крапиневич решила спустя год после рождения младшей дочки.

— Это был 2010 год. Помню, смотрела на себя в зеркало и понимала: надо что-то менять. 52-й размер одежды — это не то, как мне хотелось бы выглядеть. Первым делом я отказалась от сахара. Хотя раньше ела его очень много: брала на работу полкило орешков со сгущенкой, гору пакетиков кофе 3 в 1 (и это вдобавок к обеду, состоящему из фастфуда).

Первое время без сладкого чувствовала себя просто ужасно, признается минчанка.

— Но все-таки решила на месяц поставить эксперимент: справлюсь или нет. Справилась. За три месяца сбросила первые 10 килограмм, затем в течение полугода — еще 10. Только благодаря отказу от быстрых углеводов, без каких-либо физических нагрузок, похудела с 82 до 62 килограмм.

Татьяна долгое время была уверена, что она и спорт — несовместимы.

— В школе я, как и многие, не любила физкультуру. А во взрослом возрасте пробовала только «женские» виды фитнеса — аквааэробику и танцы. Последней каплей стало падение с велосипеда пять лет назад. Я получила разрыв связок голеностопа. Два месяца провела в гипсе и окончательно оставила любые попытки полюбить спорт.

Из-за отсутствия грамотной реабилитации у меня вскоре начало болеть колено, потом — поясница и шея. В итоге в 37 лет я не могла проспать и ночи без того, чтобы со всех сторон не обложиться подушками. Из-за малоподвижного образа жизни появилась одышка. Быстро увидела на весах плюс пять килограмм. В тот период в жизни не было уже никакой радости. Но подсознательно хотелось что-то изменить.

«Раньше не могла терпеть тренажерку, а теперь просто влюблена в железки»

Прошлой осенью героине на глаза попался проект #HEALTH_ME_UP, направленный на укрепление здоровья и воспитание ЗОЖ-привычек.

— Для меня это стало волшебным пенделем. Решила поехать на первую встречу, хотя до последнего терзали сомнения: а нужно ли вылезать из скорлупы — дома ведь так хорошо! — смеется Татьяна.

Но желание меняться победило. За 21 день участникам предстояло пересмотреть свои привычки и образ жизни. В рамках проекта многодетная мама впервые попробовала себя в йоге, которая уже стала неотъемлемой частью жизни.

— На первом занятии я испытала совершенно новые ощущения. Придя домой после йоги, сразу же выкинула все подушки, которыми подпиралась на протяжении месяцев, потому что больше у меня не болел ни один сустав. Тогда и поняла: с йогой у меня надолго. Я прошла обучающий курс и со временем подсадила на йогу мужа и сына, у которого в силу профессии очень «компьютерная» спина.

Помимо йоги, по правилам проекта Татьяне предстояло дважды в неделю ходить в тренажерный зал.

— И вот это стало настоящим испытанием — я ведь всю жизнь не могла терпеть тренажерку. Но вылетать из проекта не хотелось. Занималась и своими глазами наблюдала, сколько в наших залах неквалифицированных тренеров. В итоге решила окончить тренерские курсы, чтобы не навредить здоровью. Моими преподавателями оказались одни из лучших инструкторов по бодибилдингу в стране. Они так грамотно все разъясняли, что я не заметила, как просто влюбилась в эти железки. Теперь не только с удовольствием занимаюсь сама, но и тренирую мужа.

«Муж начал считать калории и за полгода похудел на 20 килограмм»

Благодаря правильному питанию и регулярным занятиям спортом Татьяна суммарно сбросила 24 килограмма. А еще помогла мужу похудеть на 20 килограмм и распрощаться с округлым животом.

Муж героини Александр до похудения и после. Фото из личного архива Татьяны Крапиневич

— Будут ли заметны изменения в физической форме, очень зависит от питания. Мой муж два года ходил в тренажерный зал, но не худел. Я помогла ему рассчитать КБЖУ — и дело пошло. Когда муж увидел, сколько съедает за день, сразу пересмотрел свой рацион. С января он начал следить, сколько калорий потребляет и расходует, и благодаря такому подходу похудел к лету на 20 килограмм.

Сегодня рацион семьи Крапиневич выглядит довольно сбалансированным. Вредной еды, как уверяет Татьяна, совсем не хочется.

— Утром у нас в меню овсяноблин с бананом, йогуртом или ягодами. Такой завтрак позволяет оставаться сытым следующие три-четыре часа. В обед едим гречку, нут, киноа или бурый рис и рыбу либо мясо, сделанные в аэрогриле. А на ужин — белок (индейка, курица, говядина) с салатом или овощами на пару. В качестве перекуса покупаю питьевой йогурт без добавок, протеиновый батончик или сельдерей с морковкой.

«Сейчас я занимаюсь кроссфитом, йогой, хожу в тренажерку и бассейн»

Теперь в расписании мамы четверых детей — сразу несколько видов физнагрузок.

— Три раза в неделю — тренажерка, дважды — кроссфит, иногда бассейн и обязательно йога для души. Спорт дает мне столько эндорфинов! — с энтузиазмом говорит Татьяна.

На вопрос, как удается все успевать, она отвечает:

— В настоящий момент у меня нет работы по фиксированному графику. Удаленно помогаю мужу из дома, поэтому могу позволить себе регулярно тренироваться. Тем более наши дети уже взрослые и довольно самостоятельные: мальчишки — студенты, средней дочке — 13 лет, а младшей скоро исполнится 10.

Минчанка признается, что знакомые часто удивляются, когда узнают ее возраст.

— Говорят: «Мы в шоке, а выглядишь как подросток!». Сейчас я вешу 58 килограмм, при этом не скажу, что это заслуга хорошей генетики. Я склонна к полноте и не могу позволить себе съесть гору булочек, потому что это не пройдет бесследно для фигуры. Я часто шучу, что отношусь к тем женщинам, которые поправляются от одного запаха сдобы (смеется). Поэтому важно менять привычки и работать над собой.

Татьяна Крапиневич подчеркивает: она самая обычная белоруска, которая делится своей историей не ради самопиара, а чтобы вдохновить ровесниц.

— Когда тебе около сорока лет и больше, сложно побороть комплексы и прийти в зал, где основной контингент — молодые стройные девочки в обтягивающих лосинах. Я не раз слышала от женщин постарше: «Как я с такой фигурой могу пойти на аквааэробику или в тренажерку, посмотри на меня!».

Но я тоже была в подобной ситуации и сейчас хочу напомнить: никогда не поздно начать. В 40 лет женщина может выглядеть так же прекрасно, как и в 20. Да, для этого придется приложить больше усилий. Но все возможно. Главное — встать с дивана. Например, у меня никогда не было столько энергии, как сейчас. Вижу, что дети гордятся и тянутся за мной. Приятно ощущать, что я все-таки не хиляк.


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