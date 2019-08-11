Победить ожирение поможет посуда 1 11.08.2019, 18:26

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Американские диетологи раскрыли маленький секрет.

Эксперт рассказал, как при помощи маленький тарелок можно предотвратить ожирение у детей и вылечить у взрослых, пишет 7mednews.

Ожирение у детей является причиной многих болезней. А в последнее время эта проблема становится все более распространенной. И чтобы предотвратить ожирение, родителям следует придерживаться одного правила: кормить своих детей из маленьких тарелочек.

Американские ученые выяснили, что если ребенку дают большую тарелку, он насыпает намного больше еды, чем тот, кому досталась тарелка поменьше. Все просто, они наполняют до конца, а значит, чем меньше посуда, тем меньше еды. Аналогично происходит и у взрослых людей, которые обладают очень хорошим аппетитом.

Специалисты считают, принцип «маленькой тарелки» стоит вводить в жизнь людей, когда они еще совсем юные, тогда это поможет избежать проблем в зрелые годы.

– Нужно, чтобы у ребенка с детства был привит правильный режим питания. Дети должны знать, как правильно питаться, а начинать нужно с посуды, – заявляет американский профессор Колледжа здоровья Адам Далас.

Помимо размера тарелки стоит обратить внимание на следующие вещи:

Половину тарелки должны заполнять овощи и фрукты.

Ребенка нельзя заставлять все доедать, дайте ему прислушаться к своему организму.

Не водите ребенка в заведения, где кормят фаст-фудом. Пусть не привыкает.

Не давайте ребенку столько сладкого, сколько ему хочется. Заведите правило, что шоколад он есть только по праздникам и в один из выходных.