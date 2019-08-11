Мария Тарасенко против тунеядцев в чиновничьих кабинетах 11.08.2019, 22:25

1,317

Марии Тарасенко

Активистка из Гомеля стала настоящим лицом борьбы с декретом о «тунеядцах».

На уходящей неделе областной суд в Гомеле рассмотрел восемь апелляционных жалоб известной судебными тяжбами с "тунеядскими" комиссиями гомельчанки Марии Тарасенко. Женщина обжалует отказные решения судов в проведении в регионе 24-х акций протестов против печально известного декрета о "тунеядцах", пишет "Гомельская весна".

Напомним, ранее Мария Федоровна подавала иск в суд к администрации и другим государственным органам о возмещении морального вреда. Женщину отнесли к категории трудоспособных, не занятых в экономике, а она считает себя занятой, так как уплачивает косвенные налоги, делая покупки в магазинах, пользуясь мобильной связью.

Она убеждена, что декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" нарушает её права. Тарасенко продолжила борьбу с декретом, заявив во всех 24 районах Гомельской области уличные шествия, во время которых хотела привлечь к проблеме своих сторонников, которых власть, как и ее отнесла в разряд "дармоедов".

Когда районные чиновники повсеместно запретили протестные акции, эта хрупкая женщина пошла в суды. Она заявляет, что судьи принимают решения исключительно на предположениях.

"Пройдя 21 суд в гомельском регионе, я свидетельствую, люди в судебных мантиях не защищают права человека и в частности, право на мирные собрания и выражение мнений. Они могут себя называть юристами, судьями, правоведами, однако кто они после того, когда конституционные права граждан следом за чиновниками ограничивают исключительно предположениями", - негодует М. Тарасенко.

6 и 8 августа в областном суде рассматривались апелляции на решения судов Октябрьского, Житковичского, Брагинского, Ельского, Жлобинского, Речицкого, Мозырьского и Лельчицкого районов и ни одна из них не нашла поддержки у областных судей. - «Нарушения ваших прав, гарантированных международным пактам о гражданских и политических правах по делу объективно ничем не подтверждено», - сухо отвечают ей судебные коллегии.

Гомельский правозащитник Леонид Судаленко позицию судебной системы по отношению к стандартам прав человека называет "страусиной" и заявляет, что уже совсем скоро судьи будут стыдиться своих решений.

"Судьи следом за чиновниками предполагают, что движение по улице группы людей может нарушить общественный порядок. Это как в том анекдоте про мужика и найденный самогонный аппарат. Его судили за самогоноварение, а тот потребовал судить еще строже. – Вы же ничего не совершили, - удивлялись судьи? – Так я ведь и самогонку не гнал! Так и здесь. 24 мирные акции протеста запрещены только потому что может быть нарушен общественный порядок, а судьи делают вид, что так и надо", - прокомментировал "стандарты" национальной судебной системы правозащитник.

Тем временем, Мария Тарасенко не останавливается и подает надзорные жалобы председателю Гомельского областного суда. Она хочет исчерпать все внутренние средства правовой защиты, чтобы искать защиту на международном уровне. С использованием накопленного в ходе судебных тяжб материалов она готовит жалобу в Конституционный суд.

Уже совсем скоро, с 1 октября власть предъявит "трудоспособным", не занятым в экономике» к уплате в 5,5 раз больше обычного тарифа за газ и отопление. Будем надеется, активность этой простой женщины из Гомеля поможет чиновникам понять абсурдность идеи понудить человека работать любой ценой и за любую цену.