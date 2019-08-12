Почему белорусскую недвижимость даже даром брать не хотят? 5 Сергей Сацук, «Ежедневник»

12.08.2019, 9:20

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Иллюстрационное фото

Проблема не в условиях.

На минувшей неделе Государственный комитет по имуществу анонсировал новые условия раздачи неиспользуемых объектов недвижимости. Вскоре их можно будет брать даром и без каких-либо условий. Вот только найдутся ли желающие?

Как заявила на состоявшейся коллегии Госкомимущества начальник главного управления распоряжения имуществом Виктория Васильева, ведомство завершает подготовку проекта постановления Совмина, которым ведет новый алгоритм того, кому и на каких условиях можно отдавать неиспользуемые объекты недвижимости. Мол, он будет понятен всем госорганам. Среди основного новшества - передача неиспользуемых объектов недвижимости бесплатно и без каких-либо условий. По замыслу Госкомимущества, инициатива наконец поможет найти новых владельцев и вовлечь в оборот более 2 тыс. объектов недвижимости.

С одной стороны, инициатива вроде бы и правильная. Но с другой, чиновники до сих пор не поняли главной проблемы того, почему белорусскую недвижимость даже даром брать не хотят. Или поняли, но просто не в силах ее устранить. Поэтому, скорее всего, из новой затея опять ничего не выйдет.

Сегодня получить в собственность неиспользуемую или неэффективно используемую недвижимость можно либо с аукциона, либо вообще безвозмездно. При этом многие аукционы объявляются со стартовой ценой в 1 базовую величину (сейчас 25,5 рублей) и все равно не находят покупателей. В принципе Госкомимущество правильно увидел проблему, но лишь верхушку всего айсберга.

При покупке или получении безвозмездно в собственность подобного рода объектов, приобретатель получает в нагрузку кучу различных условий, выполнить которые часто весьма непросто, а порою и вовсе невозможно. Сейчас хотят передать объекты без каких-либо условий.

В принципе, купить за 25,5 рублей или получить даром - особой разницы нет. Проблема как раз в том, что потом с объектом делать. И вот тут вступают в действие те самые условия.

Обязательство провести реконструкцию в обозначенные сроки, начать на объекте бизнес, создать рабочие места, запрет на продажу и т.д. и т.п. Кроме основных, смогут быть и дополнительные условия. Местные власти рассуждали в данном вопросе так: лучше перестраховаться, чем потом отгребать. Применяя те или иными условия, власти очень часто вели себя как собаки на сене. Ну не смогли продать за 5, 10 лет, купил кто-то за одну базовую (или получил даром) и через полгода продал за 10 тыс. Вроде всем хорошо: владелец избавился от бремени, приобретатель хорошо заработал, а новый приобретатель точно что-то сделает толковое на объекте раз потратил такие деньги. Но ведь нельзя! И единственное объяснение тут - жаба душит. Как это, чтобы на нашем объекте кто-то заработал, ничего в него не вложив? Да и правоохранители потом спросят, почему вы не смогли продать, а новый собственник - запросто? Поэтому и прописали запрет, чтобы всем спокойнее было. И именно поэтому количество объектов, которые годами простаивают и не вызывают интереса у инвесторов даже за одну базовую, увеличивается каждый год. Если в 2016 году таких было около 350, то теперь уже более 500.

Госкомимущество, конечно, может анонсировать отмену всех условий. Но в Беларуси такого не может быть по определению. Какие-то условия да останутся. Хотя бы для того, что бы запасливый мужик не взял объект просто так, по принципу "хай будзе", все равно ведь на халяву.

И тут еще есть один важный момент, который Госкомимущество почему-то не учитывает. Даже если действительно не будет никаких условий, дальнейшее использование объекта в Беларуси все равно весьма затруднительно. И этого никто не меняет и даже не думает менять.

Да, обязательств у приобретателя не будет. Тут он волен делать с объектом все, что задумает. Но... с согласия местных властей и других госорганов. Ведь кучу различных согласований никто не отменял. А вот тут у нас как раз непаханое поле проблем. Было и такое, что не согласовывали инвестпроект и ставили другие палки в колеса только потому, что рядом аналогичный бизнес есть, государственный, которому конкурент не нужен и за который местные власти головой отвечают. Ну, с конкурентом еще более-менее понятно и этот риск можно просчитать. Но ведь все твое начинание могут на корню зарубить просто так, на всякий случай, опять же по причине перестраховки, которую в Беларуси чиновники просто обожают. Особенно, на местном уровне.

Самая главная проблема Беларуси в том, что инвестиции в стране не защищены. Даже крупные, которые на уровне правительства или президента приходят. А про вот такие мелкие и говорить нечего. Сегодня объект дали, а завтра забрали только потому, что ошибку в документе нашли, которую чиновник допустил и в которой ты даже не виноват. А кредиты уже взяты и потрачены, а даже на компенсацию от властей рассчитывать не приходится. Прецеденты были.

Поэтому проблема не в условиях - их можно хоть десяток выполнить. Проблема в гарантиях и в защите инвестиций. Если будут они, то инвесторы уже не испугают никакие условия.

Сергей Сацук, «Ежедневник»