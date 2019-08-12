По зову Витовта: как татары поддержали ВКЛ в борьбе против врагов 12.08.2019, 14:56

Татары живут на землях Беларуси шесть столетий.

Здесь их родина, эту землю их предки вместе с белорусами, литовцами и поляками защищали от врагов. Предки ордынцев носят имена татар-мусульман, свою религию – Ислам, сохранивший их в единстве и выделил среди других народов этой земли. Но что же привело их сюда - в материале «Литвина».

На пороге ХIV-ХV веков Золотую Орду сотрясали многочисленные династические распри. После смерти темника Мамая могущественный владыка Средней Азии Тимур – Тамерлан назначил хана Тохтамыша властителем Золотой Орды. Тот вначале довольно мирно сосуществовал с Московским княжеством и Дмитрием Донским, который победил на Куликовом поле соперника Тохтамыша – темника Мамая. Но конфликт между Русью и Ордой не угас, и в 1382 году Тохтамыш захватил и сжег Москву.

Непомерное его возвышение разгневало Тамерлана, и 14 марта 1395 года войска Тимура разбили Тохтамыша. Как пишет в своей «Книге побед» арабский историк Шереф ад Дин Йеди: «Тохтамыш бросил ханство, дом, все что имел, и, спасая свою жизнь, с несколькими людьми удрал в сторону Булара (Польши), в лесную местность». Тумены Хромца дошли до граничных земель Руси и опустошили все улусы верных Тохтамышу царевичей и эмиров.

Несмотря на поражение, Тохтамыш не отказался от ханского титула и искал союзников, хотя Тимур посадил на трон в орде Тимур-Кутлуга. Заинтересованным и надежным союзником стал Великий князь Витовт. Он дружелюбно принял Тохтамыша и поселил его вместе с его придворными, в городе Лиде, в усадьбе, которую в народе долго называли «Тохтамышовым двором». Витовт сразу оценил новые возможности, возникшие с появлением в его государстве бывшего ордынского правителя, желающего вернуть себе ханский престол. В 1397 и 1398 годах Витовт совершил два похода на Дон и в Крым. В них участвовал и Тохтамыш с дружиной.

Вероятно, Тохтамыш ходил туда, чтобы пополнить свое немногочисленное войско татарами: влиятельный в Крыму татарский род Ширинов дружелюбно относился к Тохтамышу и не подчинялся ставленнику Тимура – Тимуру-Кутлугу. Из этих походов Витовт вернулся в Вильню со значительным количеством татар – с семьями, скотом, домашним скарбом. Позже некоторые историки, в том числе Ян Длугош, переселенных татар назвали военнопленными.

В 1397 году, как пишет Ян Длугош: «Витовт двинулся против татар... прошел Дон... в окрестностях Волги разгромил татар под названием Орда и много татар с женами и детьми и стадами скота взял в плен и привел в Литву. Половину их он отослал в честь победы королю Владиславу, польским епископам, аббатом и панам, а половину оставил себе.

В Польше пленных окрестили, и в результате смешанных браков татары стали одним народом с поляками. Иначе было в Литве, где Витовт поселил татар в деревнях, и они своими обычаями живут и сохраняют свою веру».

Данные о победном походе Витовта на Волгу и в Крым упоминает только Ян Длугош, родившийся после упомянутых событий. Нигде больше об этом не упоминается. Ведь на самом деле татары из Крыма пришли в белорусско-литовское государство потому, что Тохтамыша, который участвовал в этом походе, они все еще считали ханом Золотой Орды, чингизидом.

Вот за ним – за своим законным правителем – и пошли татары с семьями и имуществом в новые места, где им обещали землю и свободное исповедание мусульманской веры. По татарской традиции, литовские (белорусские) татары сами себя никогда не считали пленными Витовта, поэтому и охотно служили своему белому хану – Витовту, которого называли Ваттад – опорой ислама на западе.

Татары имевшие высокое положение, сохранили свой статус и в Великом княжестве Литовском. В течение целого столетия после поселения татар на новых землях, если возникала необходимость, они имели возможность получить документы от крымских ханов о своих предках.

Согласно хронике Мартина Бельского ХVI века, князь Витовт раздал татарам некоторые деревни у реки Вака, протекающую ниже Вильно, освободив их от всех налогов. Обязал только ездить на войну. Как пишет Бельский: «они по доброй воле пришли ему на помощь против Пруссии». Ещё один хронист той же эпохи Матей Стрыйковский писал, что сами татары считали, что Витовт не привел их силой, а пригласил воевать против крестоносцев.

Про добровольный приход татар в Литву вспоминается и в одном прошении на имя Сигизмунда Августа в 1563 году. Анонимный автор «Рисале-татары-Лех» (сочинение о татарах в Польше) пишет: «Утверждение, что татары были поселены как военнопленные, неправильное, потому что если бы татары были военнопленными, то давно уже должны были бы стать неверными, однако же, остаются мусульманами».

По свидетельствам хронистов того времени татары, жившие в Лидском, Трокском, Ошмянском, Новогрудском, Брестском, Минском уездах, возле Черкасс и Канева, не были свободными. Во главе их стояли приближенные к Тохтамышу татарские феодалы, пользовавшиеся доверием Витовта.

До начала XVI столетия, татарская «диаспора» пополнялась преимущественно за счет эмигрантов из Орды. В конце концов, добровольные поселенцы стали большинством среди белорусских татар. С их помощью Витовт решил разбить хана Тимура-Кутлуга и посадить в Орде хана Тохтамыша. Он собрал большие силы, привлёк на свою сторону часть польских и немецких рыцарей и даже получил благословение Папы Римского Бонифация IX на крестовый поход.

В русских летописях написано, что перед битвой Витовт говорил: «Посадим во Орде на царство царя Тохтамыша... и то всё будет наше и царь наш, и мы не только Литовскую землю и Польскую владети имати ... но и всеми вместе княжени русскими».

12 августа 1399 года в сражении у реки Ворскла (левый приток Днепра, 350 км к юго-востоку от Киева), войска Витовта были разбиты. Погибло много князей, в том числе герои Куликовской битвы – Дмитрий Баброк, Андрей Полоцкий, Дмитрий Брянский, многие другие Гедеминовичи и Рюриковичи. Витовту посчастливилось скрыться «в малой дружине... коней переменяючы».

Бежал и Тохтамыш. Он оказался в Сибири, пытался самостоятельно завладеть ханским престолом, но в конце концов был убит. После поражения на Ворскле контакты Витовта с Ордой сохранялись. Потомки Тохтамыша по-прежнему видели в Великом княжестве Литовском возможного союзника в борьбе за восстановление своей власти над «улусом Джучи», как тогда было принято называть Золотую Орду.

В 1409 году к Витовту прибыл со своим отрядом сын Тохтамыша царевич Джелал-эд-Дин. Великий князь гостеприимно принял его и заключил союз о совместных действиях против Тевтонского ордена. Татары были временно расселены во владениях великого князя возле Гродно, недалеко от границы с Орденом.

Они принимали активное участие в войнах с тевтонцами в 1409-1411 годах, особенно в Грюнвальдской битве. На холмах Грюнвальда вместе с белорусами, поляками и литовцами бились с крестоносцами и татарские воины. И были это были воины Джелал-эд-Дина и татары, жившие с семьями на землях данных князем Витовтом.