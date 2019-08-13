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Бутусов: Увольнение Безсмертного ослабляет позиции Зеленского на переговорах с РФ

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  • Юрий Бутусов
  • 13.08.2019, 18:58
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Бутусов: Увольнение Безсмертного ослабляет позиции Зеленского на переговорах с РФ
Юрий Бутусов

Роман Безсмертный уволен после озвучивания принципиальной позиции.

Увольнение Романа Безсмертного из Трехсторонней контактной группы ослабляет позиции президента Владимира Зеленского на переговорах с Россией.

Первый назначенец Зеленского уволен спустя 36 дней после назначения после озвучивания принципиальной позиции на переговорах с РФ - он заявил о необходимости прекратить работу в "минском формате" после продолжения гибели украинских бойцов на фронте.

Даже если взгляды Безсмертного противоречат в данном вопросе мнению президента, увольнением украинцы показали Путину, и что не менее опасно - показали украинскому обществу, что переговоры движутся в очень узком коридоре, и вся ставка сделана на то, что Путин-таки согласится, альтернативных мнений быть не должно.

В любом случае - радикальные меры в дипломатии не работают, особенно учитывая тот факт, что мы на переговорах с РФ в не равных условиях. Это они оккупируют украинскую землю, захватывают наших заложников, они давят на нас силой. Украина же владеет политической инициативой, мы давим возможностями политическими и правовыми. Путин угрожает украинцам, но Путин и связан войной - и на переговорах о прекращении войны украинцам не стоит отбрасывать сценарии обострения. Безсмертный озвучил переговорную позицию, это вполне можно было представить как радикальную позицию, демонстрацию озабоченности. После увольнения эта переговорная позиция превратилась в демарш.

Юрий Бутусов, Facebook


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