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США отложили введение пошлин на китайские товары до декабря

  • 13.08.2019, 19:26
США отложили введение пошлин на китайские товары до декабря

Нефть подскочила на решении США отложить пошлины на китайские товары.

США отложили введение пошлин на некоторые товары из КНР, говорится в сообщении американского торгпредства.

Речь идет о повышении тарифов на 10% на товары стоимостью $300 млрд, которое состоится 1 сентября. Для некоторых из них введение пошлины было отложено до 15 декабря. В этот список вошли смартфоны, портативные компьютеры, игровые консоли, мониторы и некоторые предметы обуви и одежды, передает РБК.

О введении новых пошлин президент Дональд Трамп объявил после переговоров с Китаем 1 августа. По мнению главы государства, КНР не выполнила предыдущие договоренности. В частности, Китай обязался закупить сельскохозяйственную продукцию в больших объемах, но так и не сделал этого. Кроме того, лидер КНР Си Цзиньпинь обещал прекратить продажу в США фентанила, опиоидного анальгетика, чего так и не произошло, утверждал Трамп.

Помимо пошлин на $300 млрд США уже повысили тариф до 25% в отношении ряда китайских товаров на сумму в $250 млрд. Это было сделано в мае 2019 года.

Цены на нефть резко выросли, а рынки акций по всему миру взметнулись вверх на новостях о том, что США приняли решение отложить введение 10-процентных пошлин на китайский импорт в объеме 300 млрд долларов в год.


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