Пять фактов про белорусского политзаключенного Михаила Жемчужного 1 14.08.2019, 17:15

Михаил Жемчужный

Сегодня ему исполняется 64 года.

Очередной День рождения Михаил Жемчужный проводит в местах лишения свободы. Более того, правозащитникам известно, что теперь он находится в помещении камерного типа в исправительной колонии в городе Горки.

«Весна» в День Рождения политзаключенного Михаила Жемчужного предлагает вспомнить пять фактов из его жизни.

1. Михаил Жемчужный — ученый

До того, как Михаил Жемчужный создал организацию "Платформа", он работал в Витебском технологическом университете. Там руководил лабораторией, занимаясь проблемами промышленного изготовления водорода. Михаил за время работы в университете стал кандидатом технических наук и автором нескольких научных монографий и разработок.

Михаил Жемчужный первый в стране зарегистрировал самодельный автомобиль на альтернативном топливе. О нем говорили так: талантливый ученый, не заангажированный в политическую деятельность.

Даже в местах лишения свободы он продолжает заниматься научной деятельностью. В последнем августовском письме витебским правозащитникам Михаил сообщил, что завершил работу над монографией по теме импульсной плазмы и в области новых методов полета аппаратов тяжелее воздуха с гибким крылом. «Это новые и прорывные достижения высокого уровня», — сообщает ученый.

2. Бросил работу в университете из-за несправедливости в отношении своих прав

В 2006 году научными разработками и деятельностью ученого неожиданно заинтересовался КГБ. Против руководителя лаборатории возбудили уголовное дело. Михаилу предложили сотрудничать с КГБ: дать показания против начальства. Но он отказался. В 2007 году его приговорили к 5 годам лишения свободы по статье 210 Уголовного кодекса «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями».

После суда Михаил Жемчужный пытался обжаловать свой приговор, однако это не привело ни к каким результатам. После освобождения в 2012 году Михаил принципиально не вернулся в университет. Он не хотел возвращаться в место, где его обвинили и предали.

Михаил решил заняться деятельностью в сфере прав заключенных. Он стал членом организации "Платформа", где занимался сбором информации о ситуации в местах заключения. После ликвидации "Платформы" стал сооснователем новой организации "Платформы Инновейшн".

3. Второй тюремный срок Михаил получил за разглашение сведений, составляющих служебную тайну

Михаила Жемчужного арестовали через неделю после оглашения приговора в отношении директора ЧКПУ "Платформа Инновейшн " Андрея Бондаренко. Подробности об обстоятельствах уголовного дела против Михаила Жемчужного не разглашаются. Адвокат отказался от контактов, мотивируя это подпиской о неразглашении сведений.

10 июля 2015 года Витебский областной суд признал его виновным по статьям 376 (ч. 1, ч. 2), 375 (ч. 1) и 431 (ч. 1, ч. 2) УК (умышленное разглашение сведений, составляющих служебную тайну; незаконное приобретение (изготовление) средств для негласного получения информации, что составляет служебную тайну; дача взятки). Михаила Жемчужного приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

4. Обжалуя приговор суда, Жемчужный получил более строгое наказание

Михаил Жемчужный, несогласный с приговором Витебского областного суда, подал жалобу в Верховный суд. 23 октября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела кассационную жалобу, но назначила Жемчужному более строгое наказание — шесть с половиной лет лишения свободы.

Михаил Жемчужный уже отбыл большую половину срока. На свободу он должен выйти в январе 2022 года.

5. Белорусскими правозащитниками Михаил Жемчужный признан политическим заключенным

Белорусские правозащитные организации признали Михаила Жемчужного политическим заключенным в соответствии с Руководством по определению понятия «Политический заключенный».

Под текстом заявления подписались председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак, председательница правления Центра правовой трансформации (Lawtrend) Елена Тонкачева, руководитель комитета помощи репрессированным «Солидарность» Инна Кулей, руководитель Белорусского документационного центра Раиса Михайловская, президент Белорусского дома прав человека имени Бориса Звозскова Татьяна Ревяко и экс-председатель Белорусского ассоциации журналистов Жанна Литвина.