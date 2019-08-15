В Украине замминистра задержали за взятку в $480 тысяч 6 15.08.2019, 11:55

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Юрию Грымчаку грозит срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

В Украине НАБУ и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака и его "помощника" на взятке размером 480 тысяч долларов. Сейчас их допрашивают правоохранители, пишет сайт 24tv.ua.

Юрия Грымчака задержали в Киеве на Подоле возле одного из супермаркетов. Позже правоохранители провели обыски в его доме.

Его соратником оказался Игорь Овдиенко, в машине которого и нашли 480 тысяч долларов. Его задержали на проспекте Победы, возле метро Нивки.

Заметим, задержание проводили следователи Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины.

Отметим, что при задержании Овдиенко стало плохо – ему вызвали скорую. Однако, он сначала просто сидел в своем авто, а через 2:00 сам пошел и лег в "скорую". По словам медиков, у подозреваемого резко подскочило давление – до отметки 230/170.

В чем подозревают Грымчака и его "помощника"?

В НАБУ отметили, что задержали госслужащих по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.