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Брестчанин с топором громил витрины гипермаркета

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  • 17.08.2019, 10:55
  • 2,917
Брестчанин с топором громил витрины гипермаркета
Иллюстрационное фото

Милиция открыла огонь.

Как сообщает МВД, ночью 17 августа 18-летний брестчанин разбил топором стеклянные двери магазина. Попав внутрь, он пошел громить витрины торговых павильонов.

Сработала сигнализация. К месту происшествия моментально выбыла группа задержания отдела Департамента охраны. Милиционеры просили его бросить топор и добровольно сдаться, но молодой человек не реагировал и шел на них с топором. Правоохранители начали стрелять в воздух – только тогда парень испугался и остановился.

Его задержали. Возбуждено уголовное дело за хулиганство (ч.1 ст.339 УК РБ). Парню грозит до 3 лет колонии. В момент происшествия посетителей в магазине не было.


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