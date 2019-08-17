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В Минске прошел День украинской культуры

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  • 17.08.2019, 19:26
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В Минске прошел День украинской культуры
Фото: onliner.by

Фоторепортаж.

Сегодня в Верхнем городе льется борщ и танцуется гопак — на площади Свободы в очередной раз проходит праздник украинской культуры. В этот раз в гости приехали музыканты из Чернигова, ремесленники, кузнецы и много кто еще, передает «Онлайнер».

На мероприятии работают выставки традиционной украинской вышивки, проходят мастер-классы по гончарству и кузнечному делу мастеров народного творчества, работают выставки-продажи. Сопровождается все это залихватскими украинскими песнями и танцами. Кормят здесь традиционными для наших соседей блюдами.

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by

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