В Минске прошел День украинской культуры 5 17.08.2019, 19:26

1,612

Фото: onliner.by

Фоторепортаж.

Сегодня в Верхнем городе льется борщ и танцуется гопак — на площади Свободы в очередной раз проходит праздник украинской культуры. В этот раз в гости приехали музыканты из Чернигова, ремесленники, кузнецы и много кто еще, передает «Онлайнер».

На мероприятии работают выставки традиционной украинской вышивки, проходят мастер-классы по гончарству и кузнечному делу мастеров народного творчества, работают выставки-продажи. Сопровождается все это залихватскими украинскими песнями и танцами. Кормят здесь традиционными для наших соседей блюдами.

Фото: onliner.by