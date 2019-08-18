Владелец электросамоката: Где ездить новому виду транспорта? 23 18.08.2019, 9:51

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Скорость движения превосходит лимит, установленный ГАИ.

Недавнее сообщение о том, что мужчину на электросамокате «сфотографировала» камера скорости за превышение (он ехал 75 км/ч), вызвала волну споров, сообщает onliner.by.

В частности, шли обсуждения, где все-таки передвигаться таким транспортным средствам: по тротуару или по проезжей части.

Как уверяет один из героев сегодняшнего видеосюжета, 75 — это не предел. Правда, самокатов, способных развить такую скорость, пару десятков на весь Минск, а основная часть вряд ли способна преодолеть отметку в 25 км/ч.

Именно эту скорость в ГАИ называют в качестве рубежа между правом ездить среди пешеходов и в потоке машин.

Пока готовится законопроект, журналисты решили выяснить, что на этот счет думают владельцы самокатов, водители авто и пешеходы.