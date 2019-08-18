В Беларуси прошел 22-й футбольный турнир памяти Геннадия Карпенко 18.08.2019, 10:07

На этот раз Кубок Свободы достался команде Белорусской ассоциации журналистов.

Кубок Свободы памяти Геннадия Карпенко снова собрал на футбольном поле независимых журналистов и общественных активистов. В жизни они единомышленники, но тут друг друга не жалеют, сообщает «Белсат».

Турнир проводили еще при жизни бывшего вице-спикера Верховного Совета Геннадия Карпенко. Бывший председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько успел поиграть с ним вместе. В той команде был и Виктор Гончар.

«Они играли за команду ОГП, причем достаточно успешно. Мы были чемпионами. Сначала это был Кубок Свободы, посвященный очередной годовщине принятия Декларации о независимости. А после того, как произошла трагедия с Геннадием Карпенко, учитывая то, что он был одним из вдохновителей турнира, мы назвали Кубок Свободы именем Геннадия», – вспоминает Анатолий Лебедько.

Карпенко ушел из жизни внезапно и неожиданно – в апреле 1999-го года. Якобы от последствий инсульта, но его вдова, Людмила, не поверила в такую версию. По ее словам, мужа убили за активную политическую позицию.

«Человек, который мог метко одним предложением охарактеризовать и то, что происходит в политике, и в футбольной жизни. Он был хороший футболист и порядочный человек. И очень перспективный политик», – добавляет Лебедько.

Вскоре после смерти Карпенко исчезли министр внутренних дел Юрий Захаренко, уже упомянутый председатель ЦИК Виктор Гончар и его друг бизнесмен Анатолий Красовский, а также оператор Дмитрий Завадский. Есть мнения, что все эти события – звенья одной цепи.

На этот раз победа в турнире памяти Геннадия Карпенко досталось команде Белорусской ассоциации журналистов. Второе место – у ОГП. Обратили на себя внимание и ребята из команды БНФ, которые, кстати, играли в фирменных футболках «Белсата» в поддержку акции «Белорусскоязычный».

«Все знают, что осенью будет перепись населения. Там есть такой интересный и символически важный вопрос по поводу родного языка. Вопросы сформулированы немного скользко, и это может вызвать достаточно неоднозначные ответы среди населения. Соответственно, мы решили акцентировать на этом внимание и поспособствовать тому, чтобы белорусская нация отвечала на этот вопрос достаточно однозначно», – говорит Юрий Адамович из команды Партии БНФ.

Состав участников Кубка Свободы в основном неизменный, но это не закрытое общество – сделать заявку сюда могут и новые команды.

«Однажды была сборная дипломатов. Дипломаты из разных посольств – Польши, Британии – собрали команду и выступали», – рассказывает Анатолий Лебедько.

Сейчас на турнире памяти Геннадия Карпенко играют в том числе люди, которым на момент его смерти было два или три года. О нем не только помнят бывшие соратники, о нем знает и новое поколение.