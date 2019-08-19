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Экс-министра здравоохранения вернули на старую должность

  • 19.08.2019, 13:18
  • 1,437
Экс-министра здравоохранения вернули на старую должность
Валерий Малашко

Валерий Малашко снова стал заместителем председателя Могилевского облисполкома.

Александр Лукашенко назначил Валерия Малашко заместителем председателя Могилевского облисполкома, пишет БелТА.

С января 2017 года по июнь 2019 года Валерий Малашко работал на посту министра здравоохранения, а до этого в течение непродолжительного времени возглавлял Министерство труда и социальной защиты.

Примечательно, что до министерской карьеры Валерий Малашко уже работал на различных должностях в Могилевском облисполкоме, в том числе с 2009 по 2016 год — на посту заместителя председателя Могилевского облисполкома.


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