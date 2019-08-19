Ученые: По голосу человека можно узнать, как он выглядит и где находится 19.08.2019, 13:54

Искусственный интеллект с помощью голоса поможет ловить преступников и лечить депрессию.

Современные технологии искусственного интеллекта позволяют получать все больше информации о человеке по звуку его голоса. По этим данным можно определить рост, вес, возраст или узнать, где человек находится — в помещении или на улице. Это поможет полиции выслеживать преступников, банкам — идентифицировать мошенников, выдающих себя за клиентов, медикам — на ранних стадиях выявлять деменцию или депрессию. theБабель кратко пересказывает материал The Wall Street Journal о том, что можно узнать о человеке по голосу и почему это может многим не понравиться.

Специалист по машинному обучению в университете Карнеги-Меллона Рита Сингх измеряет десятки характеристик человеческого голоса, таких как хрипота или дрожь. Она выделяет и микрообъемы воздуха, которые создают звуковые волны голоса. По ее словам, то, как они резонируют в голосовом тракте, наряду с другими характеристиками, позволяет понять структуру черепа, рост, вес и определить, где человек находится — в помещении или на улице. «Люди веками знали, что голос несет информацию, но не могли ее измерить. Теперь это возможно благодаря искусственному интеллекту».

Исследования Сингх финансирует Департамент внутренней безопасности США. Некоторые результаты уже используют, чтобы составить фоторобот подозреваемого. Правоохранители рассчитывают, что в ближайшем будущем для идентификации преступника или его местонахождения аудиозаписи станут такими же полезными, как и видео.

В банковской сфере технологии голосовой биометрии используются для борьбы с мошенниками уже несколько лет. Эта информация позволяет проверить личность звонящего в службу поддержки, когда он представляется клиентом банка.

Компания по защите информации Pindrop анализирует данные 1 380 аудиопараметров. Это помогает определить тип звонка — по мобильному или стационарному телефону, либо же через интернет. Особенно это помогает во время звонков из-за границы. Таким образом банки получают «голосовые отпечатки» звонящих и помечают телефонных мошенников.

Компания Nuance Communications Inc. исследует такие факторы человеческой речи, как тон, ритм, диалект, словарный запас, грамматику и структуру предложений. Это помогает распознавать пол, возраст, родной язык звонящего, а также определять, является ли голос синтетическим или записанным. По словам главы подразделения по безопасности и биометрии Nuance Бретта Беранека, эта технология помогла одному банку разоблачить мошенника, который в течение года украл десятки миллионов долларов.

Компания Biocatch предлагает банкам комплексное решение. Аудиоданные звонков сопоставляются с другой биометрической и поведенческой информацией о клиентах. Например, по тому, как человек держит смартфон и с какой силой нажимает на кнопки, можно определить его возраст.

Однако эксперты по безопасности говорят и о рисках при сборе биометрических данных. Взлом или продажа такой базы данных гораздо хуже кражи номера банковского счета, карты или страховки, поскольку «физические особенности клиента являются врожденными и неизменными».

О поведенческой биометрии:

Телефон может узнать вас по походке и движениям рук. Это поможет защитить данные или станет новым электронным шпионом — пересказываем статью The Economist

Технологии голосовой биометрии могут быть полезны и в медицине. Последние исследования показывают, что изменения в голосе помогают выявлять болезнь Паркинсона и определять, насколько эффективно проходит лечение депрессии.

Компания Winterlight Labs Inc. анализирует такие особенности речи, как синтаксис, грамматика, словарный запаса, тон и скорость речи. По этим параметрам может устанавливать психические расстройства и деменцию. Winterlight совместно с Janssen Pharmaceuticals Inc. пытается анализировать речь пожилых пациентов, чтобы выявить болезнь Альцгеймера. Например, некоторые из больных используют устаревшие слова, поскольку их недавние воспоминания ослабевают.

Подобные исследования по выявлению и лечению депрессии проводит и компания Sonde Health. Сейчас она изучает особенности ритма, мелодики, скорости и четкости произношения слов четырех тысяч добровольцев.