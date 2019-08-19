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Минское «Динамо» сменит логотип, форму и обновит клубные цвета

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  • 19.08.2019, 15:58
Минское «Динамо» сменит логотип, форму и обновит клубные цвета

Нынешний логотип с незначительными изменениями существует с 2010 года.

Минское "Динамо" начнет сезон КХЛ-2019/20 с новым логотипом и формой.

Команду ожидает самый масштабный ребрендинг в ее истории, сообщает tut.by.

Также "Динамо" несколько изменит клубные цвета. Зубр при этом останется символом команды. Разработкой нового логотипа и формы будет заниматься российская Queberten, которая стала автором ребрендинга клубов чемпионата Беларуси, а также занималась новым дизайном для клубов КХЛ "Амур" и "Адмирал".

Нынешний логотип с незначительными изменениями существует с 2010 года, когда вокруг головы зубра появилась надпись "Хоккейный клуб "Динамо-Минск".


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