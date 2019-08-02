В космосе появился один из самых крупногабаритных спутников 2.08.2019, 8:05

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Изображение: NASA

ВВС США запустили экспериментальный спутник.

С 25 июня на орбите Земли появился рукотворный объект, который соперничает по длине с Международной космической станцией - крупнейшим человеческим сооружением в космосе. Об этом пишет ресурс Space News.

Экспериментальный спутник ВВС США, названный DSX (Demonstration and Science Experiments), запустили на ракете Falcon Heavy. Сейчас этот космический аппарат расположен на орбите 6000 х 12 000 км, и уже развернул 82-метровую ферму-антенну.

Таким образом, по параметру "протяженность" DSX стал вторым наиболее крупным искусственным объектом в космосе. Для сравнения: длина/ширина МКС вместе с антеннами и фермами - примерно 109 х 72 м.

А вот по массе DSX - ничем не примечательный объект, каких на орбите тысячи: он весит менее 700 кг, тогда как станция - около 420 тонн.

Проект NASA Space Environment Testbeds (SET) с зондом DSX начат, чтобы узнать, как околоземная среда влияет на производительность оборудования и его деградацию — солнечных батарей, интегральных схем, датчиков, плат памяти. Это делается для того, чтобы инженеры затем более эффективно защищали аппараты от солнечного и другого излучения, улучшая их конструкции на этапе проектирования и, позже, эксплуатации.

DSX разместили в более-менее "спокойном" промежутке между двумя радиационными поясами Ван Аллена (областями магнитосферы Земли, где накапливаются и удерживаются проникшие туда высокоэнергичные заряженные частицы; внутренний пояс очень стабилен, тогда как внешний испытывает резкие колебания). Эта щель, "безопасная зона", расположена в интервале от двух до трех радиусов планеты, и является привлекательной для спутников, особенно навигационных и коммуникационных.