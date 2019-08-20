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Fox News: Остановите Путина немедленно

  • 20.08.2019, 15:51
Fox News: Остановите Путина немедленно

Европе и США нужен свой Черчилль.

3 августа исполнится ровно 80 лет с момента подписания пакта Молотова-Риббентропа, печально известного соглашения о нейтралитете, в результате которого Польша, страны Балтии и Румыния были разделены между нацистской Германией и Советским Союзом. Этот договор 1939 года — урок для каждой страны, имеющей дело с Россией, особенно для бывших союзных республик, пишут Сэр Николас Соумс и Дэниэл Хоффман для Fox News, (перевод - inosmi.ru).

Президент России Владимир Путин, который служил в КГБ и был главой Федеральной службы безопасности, оправдывает решение Сталина подписать этот пакт. Как и для Сталина, для Путина превыше всего — безопасность режима, пусть даже ценой раскола Европы, нарушения норм международных организаций и союза с самим дьяволом.

После распада Советского Союза и десятилетия экономических потрясений при президенте Борисе Ельцине региональное и глобальное влияние России значительно ослабло. Когда Путин пришел к власти, он поставил себе задачу восстановить статус великой державы, встав на путь самой агрессивной внешней политики с того момента, как Брежнев вторгся в Афганистан.

С тех пор, как в 2007 году Россия осуществила массированную кибератаку на Эстонию, она также вторглась в Грузию и оккупировала ее; участвовала в атаках Сирии и Ирана на мирных сирийцев; отравила бывшего офицера российской военной разведки нервно-паралитическим веществом и осуществляла вмешательство в выборы на территории США и Европы.

Кремль также нарушил территориальную целостность Украины, аннексировав Крым; организовал кибератаки на министерства и электросети Украины; оказал значительную военную поддержку сепаратистам на Донбассе и захватил украинские суда и моряков в Керченском проливе.

Путин также стремится дестабилизировать внутреннюю обстановку в США, вбить клин между США и их союзниками по НАТО и усилить контроль над региональной сферой влияния России, особенно над Украиной.

Кремль ведет себя скорее как агрессивное и опасное государство-изгой, чем часть сообщества наций.

Путин стремится возродить дух советской империи зла. Подобно тому, как политика сдерживания была эффективной мерой борьбы с Советским Союзом во время холодной войны, сегодня ее также можно применять против Путина, агента КГБ в Кремле.

Сэр Уинстон Черчилль, который объединил свою страну и Запад в общем порыве борьбы против диктатуры, несомненно, уже звонил бы во все колокола на Трафальгарской площади по поводу многоплановой агрессии России, особенно против Украины.

Именно Черчилль без колебаний говорил правду, пусть и непопулярную, прозорливо и решительно выступил против умиротворения нацистской Германии. Черчилль говорил о нейтральных странах, которые отказались присоединиться к борьбе против Гитлера: «Каждый надеется, что, если он как следует будет кормить крокодила, крокодил сожрет его последним. Все они надеются, что буря закончится, прежде чем наступит их время пойти на съедение. Но <…> буря не стихнет. Она будет бушевать и реветь все громче и шире».

Для Путина демократия — самая существенная угроза, особенно на территории бывшего Советского Союза, распад которого Путин когда-то назвал «величайшей геополитической катастрофой ХХ века». Ничто не угрожает безопасности путинского режима больше, чем Украина, демократический сосед с блестящим экономическим будущим и значительным по размеру русскоязычным населением. Хуже того для Путина, Украина стремится стать членом ЕС, с которым она подписала соглашение о свободной торговле в 2016 году, и НАТО, которое помогает Украине защитить свое киберпространство.

В краткосрочной перспективе Путин хочет добиться того, чтобы Украина стала настолько разрозненной в политическом отношении и раздробленной территориально, чтобы о членстве в НАТО и ЕС не могло быть и речи. В долгосрочной перспективе он стремится уничтожить Украину как государство. Путин не хочет, чтобы успешная демократия по соседству служила маяком надежды и вдохновения для его собственных внутренних противников, которым отказывают в основных гражданских свободах, включая свободу выражения мнений и собраний.

После того, как Россия незаконно аннексировала Крым, Запад ввел санкции, а «большая восьмерка» (так в тексте — прим. редакции ИноСМИ) приостановила членство России. В мае 2018 года администрация Трампа поставила противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» (Javelin) в Украину. Но страна все еще остается под российской осадой, которая только усиливается и становится все опаснее.

Предупреждения без серьезных политических мер, которые могли бы остановить гнусное поведение России, лишь поощряют дальнейшую агрессию. У Запада осталось не так много времени, чтобы установить грань, которую нельзя переходить, и подкрепить ее с помощью разведывательных, военных, дипломатических и экономических мер, которые позволили бы Украине сдерживать агрессию России.

США и их союзники должны оказывать массированное давление на общественность, в том числе внутри России, чтобы вскрыть гнусную политику Путина в отношении Украины, которая наносит ущерб экономике России и всего региона. Для США и Украины запланированный визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом — отличная возможность обсудить вопросы двустороннего сотрудничества на самом высоком уровне.

Черчилль признал бы Украину рубежом борьбы с русским шпионажем и военными, экономическими и кибератаками. Если США не последуют его примеру и не возглавят коалицию против российского крокодила сейчас, то нам придется винить только себя, когда Путин придет за нами.


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