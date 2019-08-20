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Ученые вывели формулу, давшую ответ, кто сильнее – Месси или Роналду

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  • 20.08.2019, 20:23
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Ученые вывели формулу, давшую ответ, кто сильнее – Месси или Роналду

Больше не нужно спорить.

Ученые Лёвенского католического университета (Бельгия) разработали формулу, с помощью которой определили лучшего из пары сильнейших футболистов современности – Лионеля Месси и Криштиану Роналду, передает eurosport.ru.

Формула носит сокращенное название VAEP и рассматривает не только число голов и голевых передач, но и дает оценку вообще всем игровым действиям: ударам, пасам, обводкам, подкатам и т. д. Для изучения были взяты показатели Месси и Роналду начиная с сезона-2013/14 до сезона-2017/18.

«В первые сезоны результаты Роналду и Месси были практически равными. Но в сезоне-2015/16 Месси начал обходить своего извечного соперника», – рассказал аспирант, принимавший участие в исследовании.

В итоге средний VAEP-показатель Месси (за одну игру) составил 1,21, средний показатель Роналду – 0,61. Согласны вы или нет, но ученые дали однозначный ответ: как игрок Лео оказался сильнее, чем Криштиану.

В прошлом сезоне Месси в составе «Барселоны» стал чемпионом Испании. Роналду выиграл Серию A в составе «Ювентуса».

На счету Лео и Криша по пять «Золотых мячей».


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