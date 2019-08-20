Захаров выступил за натурализацию хоккеистов для сборной Беларуси 2 20.08.2019, 22:19

Михаил Захаров

Новый главный тренер сборной Беларуси собирается ориентироваться на Казахстан.

Новый главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров выступил за натурализацию хоккеистов для выступления за национальную команду, передает tut.by.

— В сборной Казахстана 14 хоккеистов натурализовано. Среди вратарей два русских и один швед. Не могу сказать, будем или нет, но на сегодняшний день это нам не помешало бы. Мы сами запустили хоккей. Надо, чтобы не только «Юность» и «Динамо» работали, но и другие школы.

Что касается его задач у руля сборной, то Захаров сказал, что пока Геннадий Савилов их не озвучил.

— На ближайшем чемпионате мира будет очень сложно. Помните, как мы прошлый раз с треском вылетели из топ-дивизиона. 1:6 от Франции (на самом деле 2:6). Скажите мне раньше, что сборная Беларуси проиграет 1:6 Франции, я бы посмеялся. И 1:4 австриякам (на самом деле 0:4). 2:10 за два матча. Уже тогда показалось, мы что-то не то делаем. Кубок Салея подтвердил, что проблемы есть.