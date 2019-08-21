«Это чиновникам надо выдавать зарплату бракованными продуктами» 2 21.08.2019, 9:19

По Беларуси прокатилась волна возмущений на предприятиях.

На Глубокском молочноконсервном комбинате, где работает 800 человек, зреет бунт. Вместо денег предприятие хочет рассчитаться с работниками бракованной продукцией — стерилизованным молоком и сметаной.

К сожалению, в Беларуси все чаще становится известно об обанкротившихся предприятиях, оставшихся без зарплат работниках или про тех, кому выдали заработанное — продукцией.

Прокомментировать сложившуюся ситуацию сайт Charter97.org попросил профессионального юриста, известного правового инспектора труда независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) по Гомельской области Леонида Судаленко:

- Работникам Глубокского молочноконсервного комбината нужно брать в руки трудовой договор или контракт между нанимателем и работником, и внимательно читать про форму оплаты труда. Если там написано, что бракованной сметаной и молоком наниматель имеет право частично рассчитываться с работником, то тогда это правомерно. Я же глубоко уверен, что в трудовом контракте написано, что расчет может быть только деньгами.

Соответственно, работник в праве отказываться от продуктов и далее обратиться в суд за взысканием заработной платы. Подчеркну, работник имеет полное право не соглашаться. Закон на его стороне.

Расчет испорченной продукцией мы уже проходили в 90-ых годах прошлого столетия. Видимо, практика из лихих 90-ых вернулась в Глубокое. Хотя, тогда еще стоит вспомнить, как в 1991 году в Беларуси началась общенациональная забастовка.

- В Беларуси в последнее время участились случаи выдачи зарплаты продукцией или вообще невыплаты денег месяцами. Что это говорит о ситуации в стране?

- Все просто — страну довели до ручки. Завтра вообще могут перестать платить заработную плату! К сожалению, белорусская экономика, в очередной раз, показала свою нежизнеспособность в рыночных условиях. У нас в стране - плановая экономика, которая не может сегодня существовать. Она сама себя изжила уже давненько.

Тот факт, что пока еще правительству удается предприятия накачивать деньгами, не говорит о том, что завтра тоже будет такая возможность. Прошло то время. Все стремительно меняется и власти потеряли время, когда можно было создавать новые рабочие места, привлекать инвестиции и выпускать конкурентноспособную продукцию, а не просто гнать товары на склад. Получается, люди приходят на предприятия, работают, а продукция не пользуется спросом. Дикость! То, что сейчас происходим в Глубоком, яркое подтверждение моих слов.

- На комбинате в Глубоком работает 800 человек. Что делать тем у которых дети, кредиты? Ведь школьные принадлежности не купишь за просроченную сметану...

- Лично я вижу несколько вариантов. Люди могут уйти в самозанятость. Может, кто-то готов уехать на заработки в страны ЕС. Еще вариант - бороться за свои права, отстаивать интересы семьи всеми законными способами.

- Что больше всего беспокоит людей, которые приходят к вам на прием, как инспектору профсоюза РЭП?

- Самая горячая тема сейчас — нехватка денег. На полученную зарплату многие не могут элементарно прокормить семью. Не говоря уже об накоплении даже маленькой суммы денег. В общем, самая актуальная проблема сегодня в Беларуси — накормить семью и выжить в этих условиях.

Белорусская экономика терпит крах по всем фронтам. Она показала свою нежизнеспособность. Думаю, до многих уже дошло, что ситуацию нужно кардинально менять. Модель, которую выбрало белорусское руководство, терпит фиаско.

Белорусам нужно добиваться своих зарплат, идти в независимые профсоюзы, которые готовы подставить плечо. Нам нужно помнить свою историю. Мы умеем дать отпор.