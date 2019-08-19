На Глубокском молочноконсервном комбинате зреет бунт 19.08.2019, 16:11

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Вместо денег предприятие хочет рассчитаться с работниками бракованной продукцией.

Об этом сообщает Telegram-канал популярного белорусского блогера NEXTA.

- Вторую неделю у нас продолжается конфликт с руководством, - пишут работники комбината. - Всех заставляют в добровольно-принудительном порядке в счет зарплаты брать бракованную продукцию - стерилизованное молоко и сметану, которые непригодны для употребления и продажи. За их выпуск не понесли наказания ни главный технолог, ни начальник консервного цеха - все решили покрыть из кармана рабочих.

Начальство прямо заявляет: "Мы вас не можем заставить, но мы не знаем, как дальше работать с теми, кто не согласится". А ведь зарабатывают 800 работников комбината в среднем по 400 рублей, из которых еще надо собрать детей в школу, оплатить коммунальные услуги, купить продукты... Но нас хотят заставить взять в счет зарплаты еще на 15 рублей негодной сметаны и на столько же - стерилизованного молока. Итого будут высчитывать по 30 рублей в месяц до января, - пишет Telegram-канал NEXTA.

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