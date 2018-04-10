10 апреля в Беларуси началась общенациональная забастовка 1 10.04.2018, 7:49

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Как белорусы организовались на борьбу за свои права в 1991 году.

Апрель 1991 года ознаменовался для жителей Беларуси очередной неприятной новостью: цены на товары и услуги в один далеко не прекрасный день одним махом увеличились на 65-70%.

Это «официально и в среднем». На самом деле на продукты питания цены увеличились почти в 2,5 раза, на детские товары — более чем в 4 раза, на школьные завтраки – в 2,5 раза. Цена килограмма говядины выросла в 4 раза, литра молока – в 3,5 раза, хлеба – в 3 раза. В качестве компенсации власти предложили смешную сумму – примерно половина населения страны в одну ночь скатилось за черту бедности.

Это была попытка союзных властей провести второй этап экономических реформ. Первый заключался в осуществлении денежной реформы – т.н. «реформы Павлова» (глава правительства СССР – ред.). За три дня нужно было обменять все 50-, 100-рублевые купюры образца 1961 года, но сделать это разрешалось в ограниченных количествах — не более 1000 рублей в одни руки. Таким образом, «заначки» советских людей разом превратились в кучки ненужных бумажек.

Что-то делать, безусловно, было нужно: СМИ сообщали, что на торговых базах Москвы, Ленинграда, Минска, Казани Перми и других городов на момент переоценки товаров базы были практически пусты. К тому же, в союзной казне ощущалась острая нехватка средств: республики, в том числе и Беларусь, не перечисляли деньги «в центр».

Кто бы мог подумать, что Минск – спокойный Минск! – выступит в апреле 1991-го авангарде борьбы за социальную справедливость?! Но именно это и произошло.

Как это было

Первыми 3 апреля 1991 года не выдержали рабочие Минского электротехнического завода им. Козлова. Они перекрыли улицу Долгобродскую, остановили трамваи и другой транспорт, чем вызвали в этой части города транспортный коллапс. А потом пошла цепная реакция: забастовали коллективы Минского завода автоматических линий, Минского завода шестерен, тракторного завода. Спустя несколько часов была парализована и работа еще одного промышленного гиганта — автомобильного завода.

А 4 апреля у многих возникло ощущение, что остановилась работа всего Минска. Около 100 000 человек, организовавшись в колонны, двинулась на площадь Ленина (ныне площадь Независимости), к Дому правительства.

Был создан республиканский стачечный комитет, который объединил 98 предприятий.

Десятки тысяч рабочих и служащих ежедневно выходили на площадь Независимости с протестом против роста цен на продовольственные и промышленные товары и требованием смены правительства.

С 10 апреля забастовка приобрела общенациональный характер. Стачкомы появились в Орше, Молодечно, Борисове, Солигорске, Лиде, Гомеле. Особенного накала рабочий протест достиг в Орше, где демонстранты перекрыли железную дорогу и на продолжительное время блокировали работу крупнейшего железнодорожного узла.

В результате Совет Министров БССР удовлетворил абсолютное большинство экономических требований забастовщиков: повысить зарплату, пенсии и компенсаций пропорционально росту цен. Президиум Верховного Совета отказался рассматривать политические требования рабочих: безотлагательно приступить к исполнению Декларации о государственном суверенитете БССР, разработать и принять новый закон о выборах на многопартийной основе, вывести парткомы с предприятий сократить на одну треть расходы на содержание госаппарата.