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Лукашенко: Окраины любой губернии – тоже районы

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  • 21.08.2019, 11:37
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Лукашенко: Окраины любой губернии – тоже районы

Диктатор посетовал на «губернаторов», которые «топтались на западе».

Лукашенко собирается посетить «отдаленные районы» в каждой области.

Об этом диктатор заявил 21 августа, посещая Ивьевский район Гродненской области, передает БелТА.

Государственное агентство подчеркивает, что правитель приехал в Ивьевский район, «потому что очень переживает за «большую ошибку Гродненской области, когда все губернаторы топтались на западе» и больше внимания уделяли развитию Гродно и западных районов области.

«Я хочу показать начиная с Ивья, что окраины любой губернии – тоже районы, которые должны развиваться, как следует. [..] Теперь я пройдусь по этим районам, не валообразующим, которые где-то там… Но там же наши люди живут. Поэтому особенность этой поездки в том, что я хочу сейчас посетить отдаленные районные центры в каждой области», – сказал Лукашенко.


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